Dirección: La Moneda | Cambios en el comando de Jara y controversia por la columna “Parásitos” del asesor de Kast

En una nueva edición de Dirección: La Moneda, de CNN Prime, junto a las periodistas Mónica Rincón, Colomba Eichholz y Macarena Román, profundizamos en los cambios en el comando de Jeannette Jara y la controversia generada por la columna del coordinador comunicacional de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela.

Los ajustes en el comando de Jara

Durante este lunes se anunció que Laura Albornoz, Tomás Hirsch y Gael Yeomans dejarán su rol como voceros de la abanderada presidencial del pacto Unidad por Chile, para asumir “distintas responsabilidades” en el tramo final de la campaña.

Según el reporteo de Román, el diputado Eric Aedo (Democracia Cristiana) y miembro del comando explicó que la decisión se debe a que Hirsch y Yeomans se enfocarán en sus respectivas reelecciones como parlamentarios.

Sin embargo, el timonel de Acción Humanista (AH), al ser consultado sobre si su salida podría responder a los planteamientos de la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez —quien expuso reparos tras la fallida lista única del oficialismo—, comentó: “Supongamos que no, pero creo que es una duda legítima”.

En esa línea, Hirsch argumentó que “es una duda que uno puede tener, cuando hemos visto, hace algunos días o semanas, declaraciones de la presidenta de un partido que uno entiende aliado, hablando de que acá hay espacios que no deberían estar para otros partidos”.

La controversia que abrió el coordinador de José Antonio Kast

“Los parásitos no tienen color político. Se reproducen en todos los gobiernos, en todos los partidos, en todas las épocas”, escribió Cristián Valenzuela en una columna publicada en La Tercera.

En el escrito, responde a los cuestionamientos de diversas fuerzas políticas sobre la propuesta del abanderado del Partido Republicano, respecto al recorte fiscal de US$6.000 millones, y también realiza una crítica a quienes han trabajado en el Estado.

“Los que se dicen de oposición, también parasitaron el Estado. También apitutaron a los suyos, también crearon más ministerios para llenarlos de amigos, también se acostumbraron al confort de la maquinaria pública haciendo mención a los recortes”, planteó.

Consultado sobre si su coordinador comunicacional se equivocó con el escrito, Kast respondió:“Si la hubiera escrito yo, podría haber sido más dura”.

Según el reporteo de Eichholz, Chile Vamos calificó la columna como una “crítica injustificada” y también hizo mención a la presencia de Valenzuela en el aparato estatal durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, cuando se desempeñó como asesor del exsubsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez.

