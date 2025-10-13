Cambios en comando de Jara: Albornoz deja vocería tras críticas por sus viajes como directora en ENAP

En medio de las críticas el equipo de la candidata presidencial decidió modificar sus vocerías, dejando solo a Lagos Weber y a Sepúlveda en la representación mediática de la abanderada de centroizquierda.

El comando de Jeannette Jara anunció este lunes que Laura Albornoz, Tomás Hirsch y Gael Yeomans dejan su rol como voceros de la abanderada presidencial para pasar a “distintas responsabilidades” en el tramo final de la campaña.

“En el marco del nuevo diseño comunicacional del comando de Jeannette Jara, informamos que a partir de hoy las vocerías oficiales estarán encabezadas por el senador Ricardo Lagos Weber y la senadora Alejandra Sepúlveda, quienes asumirán la representación pública de nuestra candidata en esta nueva etapa de la campaña”, señalan mediante un comunicado.

De esta manera, continúa el texto, afirman que Albornoz y los diputados Hirsch y Yeomans cumplieron “un relevante rol como vocerías en la etapa inicial de instalación y difusión del programa ‘Un Chile que cumple'” y que seguirán ligados al comando.

Peticiones de remoción y presión al comando

La modificación en el equipo de Jara respondería a la polémica en la cual se ha puesto el foco durante los últimos días, luego que se conocieran una serie de viajes al extranjero y dentro del país que realizó Albornoz en su rol como parte del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Los viajes, confirmados por la empresa pública, tuvieron como destino España, Brasil y México y son parte de la acusación que hizo el diputado republicano Luis Sánchez, quien apunta que Albornoz en realidad ocupó la plataforma de ENAP para concretar viajes de campaña, por lo que pidió la remoción de su cargo.

Previo a ello, diputados de la UDI levantaron el mismo reclamo, criticando que Albornoz se encontraba en la misma situación en que estuvo Francisco Vidal previo a dejar su cargo al mando de TVN: “por ello, debe resolverse de forma similar, con la salida de ella del directorio de ENAP. Su función en ese cargo no es solo velar por los intereses de la empresa, sino que también tomar un conjunto de decisiones de carácter estratégico, sin ningún tipo de sesgo político ni partidista”.