Diputados UDI exigen renuncia de Laura Albornoz al directorio de ENAP por su rol como vocera de Jara

Desde la bancada instaron a Albornoz a “dar un paso al costado”. “Si no lo hace, que el presidente Boric le exija la renuncia”, agregaron.

Este martes, diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigieron la renuncia de Laura Albornoz al directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) por su rol como vocera del comando de Jeannette Jara.

La petición se da tras la renuncia este lunes de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), quien apuntó a las críticas que recibió por parte del candidato presidencial José Antonio Kast y su equipo.

La petición de la UDI

El diputado Marco Antonio Sulantay y la subjefa de la Bancada de la UDI, Marlene Pérez, apuntaron a las actividades que ha sostenido recientemente Albornoz, tales como el encuentro de mujeres en apoyo de la candidata oficialista que se desarrolló en la Región de Coquimbo hace algunos días.

Frente a ello, advirtieron que, tal como ocurrió con Vidal, este rol de Albornoz sería “incompatible” con su participación como integrante del directorio de ENAP, indicando que “ser vocera de una candidatura implica tomar una posición política en el actual proceso, lo que interfiere con la neutralidad que le exige su cargo”.

“Su situación es prácticamente idéntica a la de Francisco Vidal y, por ello, debe resolverse de forma similar, con la salida de ella del directorio de ENAP. Su función en ese cargo no es solo velar por los intereses de la empresa, sino que también tomar un conjunto de decisiones de carácter estratégico, sin ningún tipo de sesgo político ni partidista”, agregaron.

Los parlamentarios afirmaron que, “por esto mismo, en aras de la transparencia que merecen los procesos electorales y la necesidad de ir más allá de lo que incluso establece la propia ley, lo que corresponde es que ella dé un paso al costado a la brevedad posible. Y si no lo hace, que el presidente Boric le exija la renuncia”.

“Esperamos que la actual vocera del comando de Jara entienda la gravedad que implica que siga siendo parte del directorio de ENAP mientras se dedica a recorrer Chile con los recursos que le pertenecen a todos los chilenos. Y si no ve la gravedad, esperamos que el presidente Boric actúe en consecuencia y solicite la renuncia a la brevedad posible”, cerraron.