Sánchez pide remoción de Albornoz de ENAP por viajes al extranjero que indaga Contraloría

El diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, se refirió a los nuevos antecedentes obtenidos en la indagatoria que realiza la Contraloría General de la República (CGR) respecto a los viajes al exterior de Laura Albornoz, quien forma parte del comando de Jeannette Jara y es también miembro del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

En ese contexto, detalló que recibió una denuncia anónima en la que se advertía que Albornoz presuntamente “estaba haciendo uso de los recursos de ENAP para ir a viajes con fines políticos”. Por ello, solicitó información al ente contralor y precisó que “pudimos enterarnos de al menos cuatro viajes: dos a Marruecos, uno a Madrid y uno a Nueva York”.

Este último, según informó la CGR, se realizó en marzo de 2025 junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, para asistir al 69° Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW).

El parlamentario republicano remarcó que los diversos viajes fueron para “participar en diversas instancias políticas que incluyen, por ejemplo, una reunión de una mujer, una fundación marroquí que hace diálogos políticos y conferencias, y finalmente en Madrid una reunión con la Unión General de Trabajadores (UGT), que es como hablar de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) acá en Chile”.

“Ninguna de estas actividades o reuniones tiene relación con lo que es la función de ENAP y ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones: los recursos no sobran en nuestro país”, subrayó.

Actualmente, la División de Fiscalía del organismo deberá determinar si los gastos de Albornoz se efectuaron de manera regular.

Por su parte, Sánchez pidió al Presidente Gabriel Boric y a la abanderada presidencial de Pacto de Unidad por Chile “apartar a Albornoz de las funciones de sus equipos, porque evidentemente una persona que hace uso de los recursos públicos para funciones políticas se está apartando de la probidad y de la correcta administración de los recursos públicos”.

Respuesta de ENAP

La empresa estatal señaló a Radio Biobío que los traslados de Albornoz fueron sometidos al “procedimiento vigente del Directorio” y respaldados por certificados e invitaciones formales.