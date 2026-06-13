Vacaciones de invierno 2026: Panoramas gratuitos para niños en Quilicura, Renca y Santiago

¿Qué hacer en vacaciones? ¿Cómo disfrutar ante las bajas temperaturas? ¿Es posible lograr que niños y adolescentes dejen a un lado las pantallas? Es un desafío complejo, pero no imposible: diversas municipalidades están impulsando actividades para generar espacios colectivos y disfrutar de este receso educativo.
Municipalidad de Renca
La comuna de Renca cuenta con una variada cartelera cultural y deportiva. Entre los panoramas destaca la pista de hielo, una feria otaku, talleres, instancias para conversar sobre tecnología y festivales. Para participar, se requiere inscripción en somosrenca.cl.
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Municipalidad de Quilicura
En tanto, en Quilicura, desde el 22 al 26 de junio, también habrá diversos espacios creativos, como talleres de creación de máscaras, dibujo, K-pop y manualidades. Además, regresa la edición de Llueve Cultura en Quilicura, una programación con entrada liberada pensada para disfrutar las vacaciones de invierno en familia.
Entre las novedades destaca el Ciclo Familiar de Quilicura Teatro con las obras: Niña alien II, nuestros orígenes cósmicos y El gigante egoísta. También el K-pop estará presente con Golden, las guerreras K-pop, el tributo.
Además, se podrá conocer más de 30 especies de animales en la exposición interactiva Selva Viva, junto al reconocido entomólogo Alfredo Ugarte, el “Bichólogo”, y por primera vez en la comuna habrá una gran pista de hielo.
Coordenadas
- Centro Cultural Municipal, Avenida O’Higgins 281, Quilicura
- Del 25 de junio al 5 de julio
- Todas las actividades son con entrada liberada
- Fechas y horarios de cada actividad disponibles en corpoquilicura.cl
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Centro Cultural La Moneda
Dentro de la cartelera de actividades para las vacaciones de invierno también destaca el Centro Cultural La Moneda. Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa, por lo que es importante revisar si cuentan con cupos limitados.
Viernes 20 de junio | 15:00 a 18:00 horas
Taller | Territorios de Barro, Rostros, Brotes y Criaturas
Lugar: Hall Central
Taller creativo de modelado en barro centrado en la figura del Kollon como guardián simbólico del espacio y la memoria.
Viernes 26 de junio | 12:00 a 14:00 horas
Club de Lectura – Comité Voces Jóvenes
Lugar: Espacio Lector
Encuentro de lectura y conversación organizado por el Comité de Voces Jóvenes del Centro Cultural La Moneda.
Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de junio
Casita de los Libros de la Biblioteca Libre
Lugar: Hall Central
Viernes 26: desde las 15:00 horas
Sábado 27 y domingo 28: de 11:00 a 18:00 horas
Instalación de una biblioteca de intercambio abierta a la comunidad, con libros para distintas edades e intereses.
Viernes 26, sábado 27, domingo 28 y martes 30 de junio
Mesa de actividades: Explora y crea en invierno
Lugar: Hall Central
Desde las 10:00 horas
Espacio creativo permanente con actividades manuales y propuestas artísticas para toda la familia.
Sábado 27 de junio | 15:00 a 18:00 horas
Taller | Títeres salvajes para criaturas ingeniosas
Lugar: Espacio Lector
Actividad de construcción y manipulación de títeres inspirada en el universo creativo de 31 Minutos.
Julio
Miércoles 2, jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de julio
Mesa de actividades: Explora y crea en invierno
Lugar: Hall Central
Desde las 10:00 horas
Actividades manuales y creativas para disfrutar durante las vacaciones de invierno.
Viernes 4 y sábado 5 de julio | 12:00 a 13:30 horas
Chiquitour | Exposición: La ronda del Sol y la Luna
Lugar: Galería Cero y Hall Central
Recorrido mediado interactivo para niñas, niños y sus familias, inspirado en la exposición de Andrea Franco.
Viernes 4 de julio | 16:00 horas
Cuentacuentos: Sombras, cuentos y sueños
Lugar: Galería Cero
Actividad de mediación artística y lectora inspirada en la exposición La ronda del Sol y la Luna, que incluye una experiencia de narración participativa y un taller de creación de marionetas para teatro de sombras.
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