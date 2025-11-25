Efecto tras reunión entre Frei y Kast: Reunión de emergencia en la interna de la DC y militantes piden su expulsión

El presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, convocó a una reunión de emergencia este miércoles tras la polémica generada por el encuentro entre Eduardo Frei-Ruiz Tagle y José Antonio Kast. Dos militantes solicitaron que este hecho se sume a una causa abierta desde 2024 en el Tribunal Supremo del partido.

Durante este martes, los militantes de la Democracia Cristiana, Rodolfo Seguel y Juan Manuel Sepúlveda, solicitaron la expulsión del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en medio de la controversia generada por su reunión con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, a pesar de que la colectividad decidió respaldar la candidatura de Jeannette Jara.

La acción de los demócratas cristianos se suma a una causa abierta presentada en septiembre de 2024. Actualmente, el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, convocó a una reunión de emergencia para este miércoles 26 de noviembre al mediodía.

En un escrito enviado al Tribunal Supremo de la DC, Seguel y Sepúlveda expusieron que el exmandatario “de manera reiterada viene actuando de manera grave e incomprensible, violando lo preceptuado en los Estatutos del Partido Demócrata Cristiano”.

Agregaron: “El último hecho ocurrió el lunes 24 de noviembre de 2025, cuando sostuvo una reunión con el candidato Kast, donde le expresó públicamente su coincidencia con el programa de gobierno de dicho candidato, contraviniendo nuevamente los acuerdos de la Junta Nacional del partido”.

Por tanto, solicitaron que este encuentro se sume como nuevo antecedente al caso presentado en 2024 y que “se proceda a sancionar con la expulsión a Frei Ruiz-Tagle por haber infringido lo establecido en el artículo 7 de nuestro Estatuto”.

En el escrito también recordaron el deber de los militantes de “actuar de conformidad con los principios, estatutos, reglamentos internos, acuerdos e instrucciones de los órganos directivos del partido, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos veintitrés y treinta y ocho de la Ley n.º 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos”.

Antecedentes del caso

El episodio de 2024 corresponde a cuando Frei Ruiz-Tagle declaró públicamente su apoyo al alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien se presentaba como independiente, a pesar de que la DC proclamó como su candidato a Emeterio Carrillo, parte del Pacto electoral.

Seguel remarcó que “no es primera vez que Frei Ruiz-Tagle se pone al margen del partido. Basta recordar, como fue de público conocimiento, que el 23 de noviembre de 2023 expuso públicamente su decisión de votar ‘a favor’ en el plebiscito constitucional chileno. No solo se limitó a exponer públicamente por diversos medios de comunicación su posición, sino que también se reunió con otros partidos políticos partidarios del voto ‘a favor’, con amplio despliegue publicitario, causando grave daño a la posición del Partido Demócrata Cristiano. Así, Frei Ruiz-Tagle, otra vez, contraviene abiertamente la definición”.