Petróleo se desploma casi 6% y cotiza bajo los US$ 80 tras normalización de tráfico por el estrecho de Ormuz

Los efectos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para cesar los ataques en Medio Oriente y la reapertura del estrecho de Ormuz, han mantenido el impacto en los mercados durante la segunda jornada de la semana.

Asimismo, el acuerdo de paz entre ambas naciones debería firmarse el próximo viernes 19 de junio en Suiza, con la mediación de Pakistán y Qatar. El acuerdo incluye que Estados Unidos levantará el bloqueo naval a los puertos iraníes y liberará US$ 25.000 millones en activos congelados.

WTI cae a US$ 76,01, su nivel más bajo desde marzo

En ese contexto, el petróleo ha sido de las materias que más ha visto caer su valor respecto al cierre del viernes pasado, cuando finalizó la semana cerca de los US$ 90.

En concreto, el barril del West Texas Intermediate (WTI) cayó 5,87% y se posicionó en US$ 76,01 alrededor de las 13:00 de este martes. En línea con el retroceso del crudo de Texas, el Brent retrocedió 5,15% y cotizó en US$ 78,89, siendo el mínimo desde el 1 de marzo.

De esta manera, el precio del petróleo acumula un retroceso superior al 10% en solo dos jornadas, con lo que se ha acercado a sus niveles previos al inicio del conflicto en Irán.

El analista de mercados de Capitaria, Felipe Cáceres, explicó: “La magnitud de la caída es proporcional al tamaño del shock original. El petróleo llegó a superar los 126 dólares en los mercados asiáticos en el peak del conflicto, cuando el estrecho de Ormuz estuvo prácticamente cerrado por más de tres meses. La prima geopolítica que había acumulado el crudo durante ese período se está desarmando rápidamente”.

“Para Chile, la noticia es positiva en varios frentes. Un WTI en torno a los 76 dólares implica una normalización gradual de los precios de los combustibles en las próximas semanas, lo que debería contribuir a moderar las presiones inflacionarias que se acumularon durante el conflicto”, cerró.