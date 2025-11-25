“El silencio habría sido mejor para Frei”: Sergio Bitar lamenta reunión entre expresidente DC y Kast

El histórico dirigente sostuvo que el encuentro es incompatible con la memoria política del sector y afirmó que, en plena campaña presidencial, el expresidente se inclinara ante “el más cercano a la dictadura que combatimos”.

Este miércoles, el exministro y exsenador Sergio Bitar, figura histórica de la ex Concertación, cuestionó abiertamente la decisión del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien se reunió el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

A través de redes sociales, Bitar apuntó a que el gesto del exmandatario contradice décadas de trayectoria política compartida y expresó que la señal enviada por Frei en plena campaña presidencial “hace un grave daño” a la historia y al legado de la centroizquierda.

Según sostuvo, la postura del exjefe de Estado afecta directamente a quienes formaron parte de la Concertación y defendieron un proyecto político común durante años.

“El silencio habría sido mejor para Frei en esta hora”, afirmó el exministro, recalcando que reunirse con Kast resulta, a su juicio, incompatible con la memoria política del sector.

Incluso señaló que el gesto implica “inclinarse ante el más cercano a la dictadura que combatimos”, marcando un reproche especialmente duro dentro del debate interno que vive la Democracia Cristiana.