“El silencio habría sido mejor para Frei”: Sergio Bitar lamenta reunión entre expresidente DC y Kast

El histórico dirigente sostuvo que el encuentro es incompatible con la memoria política del sector y afirmó que, en plena campaña presidencial, el expresidente se inclinara ante “el más cercano a la dictadura que combatimos”.
Este miércoles, el exministro y exsenador Sergio Bitar, figura histórica de la ex Concertación, cuestionó abiertamente la decisión del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien se reunió el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.
A través de redes sociales, Bitar apuntó a que el gesto del exmandatario contradice décadas de trayectoria política compartida y expresó que la señal enviada por Frei en plena campaña presidencial “hace un grave daño” a la historia y al legado de la centroizquierda.
Según sostuvo, la postura del exjefe de Estado afecta directamente a quienes formaron parte de la Concertación y defendieron un proyecto político común durante años.
“El silencio habría sido mejor para Frei en esta hora”, afirmó el exministro, recalcando que reunirse con Kast resulta, a su juicio, incompatible con la memoria política del sector.
Incluso señaló que el gesto implica “inclinarse ante el más cercano a la dictadura que combatimos”, marcando un reproche especialmente duro dentro del debate interno que vive la Democracia Cristiana.
El silencio habría sido mejor para Frei en esta hora. Su gesto hace un grave daño a la Concertación, a la proyección de su legado, al propósito de los que fuimos parte de ella. Era innecesario en campaña inclinarse ante el más cercano a la dictadura que combatimos. Lo lamento.
— Sergio Bitar (@sergiobitar) November 25, 2025
