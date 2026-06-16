Lera Abova, actriz de One Piece, graba un saludo para Chile antes de su debut en Comic Con 2026

Lera Abova, la modelo y actriz que da vida a Nico Robin en la segunda temporada del live action de One Piece, envió un video a los seguidores chilenos antes de su llegada al país. Abova participará en la edición aniversario de Comic Con Chile, que se realizará el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio en Espacio Riesco.

Una parrilla internacional que suma figuras

La intérprete se incorpora a una programación que ya confirmó a Frankie Muniz, protagonista de Malcolm in the Middle (viernes 3), y a Carlos Villagrán, el eterno “Kiko” de El Chavo del 8, presente los tres días. También asistirán Yaya Han, referente mundial del cosplay que oficiará como jurada del Torneo Cosplay, y Christofer Sundberg, fundador de Avalanche Studios y creador de la saga Just Cause, quien llega impulsado por la Embajada de Suecia en Chile.

La convención celebra 15 años y las entradas están a la venta a través de PuntoTicket. El saludo de Abova circula en redes sociales y eleva las expectativas entre los fanáticos de la serie.