Raúl Sohr, analista internacional: “Lo que estamos viendo entre Brasil y Argentina es un quiebre que tomará bastante tiempo”

En una nueva edición de Conexión Global Prime, Alicia Contreras y Raúl Sohr analizaron el inicio de la carrera presidencial en Brasil, en medio de las tensiones entre los presidentes Lula da Silva y Javier Milei.

En ese contexto, Sohr señaló que las encuestas anticipan una elección presidencial altamente competitiva de cara a los comicios del próximo 4 de octubre.

“Aunque Lula tiene alguna ventaja en una carrera presidencial de este tipo, habrá que ver cómo se llega al día de las elecciones, y ese es el gran tema que tiene muy preocupados no solamente a los brasileños, sino también a Estados Unidos”, sostuvo.

El analista internacional explicó que, si bien actualmente la relación entre Estados Unidos y Brasil atraviesa un período de distanciamiento, durante la década de 1960 ambos países mantuvieron una estrecha relación.

“En Estados Unidos se decía: ‘Donde vaya Brasil, irá América Latina’. Es decir, Brasil la lleva, tiene la batuta en la región. Y hasta cierto punto eso es cierto, pero con el tiempo Brasil, con su crecimiento económico y con sus políticas, especialmente bajo el gobierno de Lula, fue tomando cierta distancia, no en oposición a Estados Unidos, sino en búsqueda de una creciente autonomía”, agregó.

A ello se suma que, durante este último período, el presidente Donald Trump ha respaldado públicamente a Jair Bolsonaro, luego de que fuera declarado culpable de liderar un complot para intentar impedir la investidura de Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

“El gobierno del presidente Trump está empeñado —y lo ha planteado con esta nueva doctrina del ‘Escudo de las Américas’, bajo la idea de ‘América para los americanos’— en reforzar su influencia regional. En ese esquema, Brasil aparece como un país díscolo. Además, Estados Unidos ha adoptado una postura mucho más intervencionista en los procesos electorales. Lo vimos con el respaldo a Abelardo De La Espriella en Colombia, a Keiko Fujimori en Perú y a otros candidatos en América Latina, con bastante éxito”, expresó.

En ese escenario, Sohr sostuvo que Estados Unidos ha puesto su atención en Brasil de cara a la elección presidencial.

Javier Milei versus Lula da Silva

Consultado sobre el rol que ha desempeñado el presidente argentino, Javier Milei, quien recientemente acompañó a Flávio Bolsonaro en el lanzamiento de su campaña, Sohr afirmó: “Su viaje a Brasil fue un viaje de provocación. Un presidente de un país no viaja a otro e insulta a uno de los candidatos, que además es el presidente en ejercicio”.

Asimismo, sostuvo que esta situación ya ha tenido consecuencias en la relación bilateral.

“Esto ha tenido una repercusión directa en las relaciones entre Brasil y Argentina, muy severa por lo demás, con retiros de embajadores, llamados a consulta y una serie de adjetivos y epítetos que están muy fuera de las relaciones diplomáticas. Lo que estamos viendo entre Brasil y Argentina es un quiebre que tomará bastante tiempo”, afirmó.

Finalmente, estimó que, en caso de que Lula da Silva resulte reelecto, tendría mayores posibilidades de recomponer su relación con Donald Trump que con Javier Milei.

“Creo que la pugna o la fricción entre Milei y Lula, si Lula es reelecto, va a dejar más huella en la relación argentino-brasileña”, concluyó.

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