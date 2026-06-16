Mick Jagger afirma que los Rolling Stones esperan volver a los escenarios en 2027

Mick Jagger afirmó este martes que los Rolling Stones trabajan en el regreso a las giras para 2027 y que, aunque no habrá fechas en 2026, las negociaciones ya están en marcha. En el programa ‘Sunday Sitdown’ de TODAY, el músico declaró: “Me encantaría. Realmente quiero… y estoy listo para salir”. Y añadió: “No creo que hagamos conciertos este año, pero con suerte haremos conciertos el año que viene”.

Un disco que aspira a ser clásico

Las palabras de Jagger llegan a pocas semanas del lanzamiento de ‘Foreign Tongues’, el 25º álbum de estudio de la banda, que sale el 10 de julio bajo Polydor/Universal. El disco sucede a ‘Hackney Diamonds’ (2024) e incluye los sencillos ‘Rough And Twisted’ e ‘In The Stars’, junto a una versión de ‘You Know I’m No Good’ de Amy Winehouse.

Los créditos reúnen a Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood y al baterista original Charlie Watts, fallecido en 2021. Jagger dijo que el trabajo “tiene algo para todos” y confía en que se convierta en un “álbum clásico de los Stones”.

La banda canceló en 2025 una gira por estadios del Reino Unido y Europa que estaba prevista para este año. El motivo, explicaron entonces, fue que Keith Richards no pudo “comprometerse” con la exigencia de un tour. Ahora tanto Jagger como el propio guitarrista insinúan que 2027 sí verá a los Stones sobre el tablón.

Según reportó NME, la última gran gira, ‘Hackney Diamonds’ (2024), vendió cerca de un millón de boletos en 20 citas y facturó 235 millones de dólares, el sexto tour más recaudador de aquel año. La banda no compartió más detalles sobre las posibles fechas, pero el mensaje de Jagger devuelve la expectativa a los seguidores.