Rod Stewart genera críticas tras cancelar un concierto por salud y aparecer horas después animando a Escocia en el Mundial

Rod Stewart recibió críticas de sus fanáticos después de cancelar un concierto en Chula Vista, California, con menos de una hora de anticipación por una infección respiratoria con laringitis, para luego aparecer celebrando en las gradas del partido de Escocia contra Haití en el Mundial, al día siguiente.

🎶Rod Stewart se encuentra en el centro de la polémica después de cancelar un concierto en California y aparecer horas más tarde en un partido del Mundial junto a dos de sus hijos, una situación que ha generado una división de opiniones entre sus seguidores. pic.twitter.com/hjbGaToqZb — Radioactiva Ecuador (@radioactiva_ec) June 16, 2026

Un viaje en avión privado que no pasó desapercibido

Según reportó NME, Stewart compartió en Instagram un video viajando a Boston en avión privado junto a sus hijos para ver el partido, cantando “Sin Escocia, no hay fiesta”. Los comentarios de sus seguidores reflejaron molestia ante la contradicción. Más tarde, el rockero celebró con los brazos en alto la victoria de su selección en las gradas.

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Stewart, quien lleva más de 60 años de carrera activa y realiza su gira de despedida ‘One Last Time’ desde 2024, tiene más de 20 fechas pendientes en Estados Unidos. Su próxima presentación estaba programada para este lunes en el Red Rocks Amphitheatre de Colorado.