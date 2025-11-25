Huenchumilla arremete contra Eduardo Frei por cita con Kast: “Lesiona la memoria histórica de la Democracia Cristiana”

El timonel de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, lamentó el encuentro del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el candidato de ultraderecha José Antonio Kast. El senador calificó la acción como "irresponsable" e "inoportuna" en pleno escenario de definición presidencial, acusando una falta de prudencia del exmandatario.

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, arremetió duramente contra el expresidente y militante de la tienda, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tras confirmarse su reunión con el candidato republicano, José Antonio Kast, y las coincidencias manifestadas entre ambos.

Huenchumilla calificó la acción de Frei como “irresponsable” e “inoportuna”, especialmente en el actual contexto electoral. Si bien reconoció el derecho a dialogar, el senador cuestionó el momento y las declaraciones posteriores.

“El punto es en el escenario en que Chile se encuentra, donde tenemos que elegir la jefatura de Estado y donde uno de los concursantes es un representante de la ultraderecha en Chile… Las manifiestas coincidencias que él señala que tiene con el candidato Kast lesionan la memoria histórica de la Democracia Cristiana.”

Críticas por “falta de prudencia” y corte de diálogo

El líder de la DC acusó que el actuar del expresidente “lesiona la memoria histórica del presidente Frei Montalva” y contraviene la tradición del partido, históricamente opuesta a las políticas conservadoras. Además, lamentó que la reunión genere desconcierto en la militancia.

Huenchumilla sugirió que el encuentro podría ser una excusa premeditada. “Al parecer, anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha y, en este caso, con la ultraderecha. Contrariando además las decisiones de los organismos regulares del partido”, advirtió.

El conflicto se agrava por el quiebre de comunicación. Huenchumilla criticó que Frei no haya participado en la Junta Nacional del partido ni se haya comunicado con la directiva para exponer su postura, cerrando el diálogo.

“Nunca ha llamado a su presidente nacional para decirle ‘mire, esta es mi postura’. Ha cortado todos los diálogos con nosotros. Entonces, yo no creo en los monarcas en Chile”.

Finalmente, el timonel enfatizó que todo ciudadano, incluyendo a los expresidentes, debe comportarse a la altura de los principios de la DC, que institucionalmente apoya la candidatura de Jeannette Jara dentro de una coalición que busca seguridad, desarrollo económico y justicia social.