Corte Suprema ordena abrir 56 cuadernos de remoción contra jueces que salieron de Chile mientras estaban con licencia médica

La Corte Suprema ordenó la apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces y juezas que estuvieron fuera de Chile mientras estaban con licencia médica.

Este martes, el tribunal terminó de revisar 104 investigaciones disciplinarias respecto a integrantes del Poder Judicial.

La presidenta Gloria Ana Chevesich explicó que el artículo 80 de la Constitución faculta a la Suprema a, “por requerimiento del presidente de la República, por parte interesada o de oficio, remover a los jueces que no han tenido buen comportamiento”.

Dicha medida, que es de carácter preventivo y protector, busca “evaluar si el mal comportamiento afecta la idoneidad del juez o jueza para continuar desempeñando el cargo”.

Y aclaró que “la finalidad es muy distinta a la finalidad que se persigue en el ámbito disciplinario, porque lo que persigue es resguardar la fe, la confianza pública de la sociedad en el Poder Judicial. Por lo tanto, el bien protegido es la fe pública y la integridad institucional, no la disciplina judicial”.

Chevesich comentó que la situación de los funcionarios afectados será analizada durante los próximos plenos del tribunal.

Y añadió que “la Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deterioran su estatura moral, degradan su credibilidad o alimentan el desprestigio de la judicatura. El procedimiento que aplica aquí es el artículo 80 de la Carta Fundamental”.

En semanas anteriores, a lo largo de cuatro sesiones del pleno del máximo tribunal judicial, se revisaron los distintos recursos.

El 8 de junio se analizaron 15 recursos de apelación, de los cuales se abrieron 14 cuadernos de remoción. El martes 9 se revisaron 25 investigaciones disciplinarias, donde se determinó la absolución y no abrir cuadernos de remoción, ya que no lo ameritaba.

En tanto, este lunes 15 se estudiaron 64 casos en que no se dedujeron apelación. Mientras que hoy martes se abrieron, en votación dividida, cuadernos de remoción en 42 causas, se desestimaron otras 13 situaciones y en 9 hubo empate, sumándose a los rechazos.