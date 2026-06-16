Trump evalúa enviar al Congreso de EE.UU. el preacuerdo con Irán para su revisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que evalúa enviar al Congreso el memorando de entendimiento alcanzado con Irán para que sea revisado por congresistas y senadores.

El preacuerdo busca extender por 60 días el alto el fuego entre Washington y Teherán, además de establecer un marco para futuras negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Trump abordó el tema durante una reunión bilateral con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al Nahyan, en los márgenes de la cumbre del G7 en Évian, Francia.

Según el reporte, el mandatario estadounidense se mostró dispuesto a “enviar los detalles” del documento a los miembros del Congreso, luego de que algunos legisladores manifestaran dudas sobre el contenido del entendimiento.

Hasta ahora, no se ha informado cuándo podría ser remitido el texto al Capitolio.

Trump también ironizó sobre la eventual revisión parlamentaria.

“Lo que me gustaría hacer es enviarlo y decirles que no deben aprobarlo. Entonces lo aprobarán”, señaló.

Preacuerdo será firmado oficialmente el viernes

El documento ya habría sido firmado de forma digital el domingo, aunque su rúbrica oficial está prevista para este viernes en Suiza.

Por ahora, el contenido completo del preacuerdo no ha sido difundido públicamente.

Trump aseguró que dará a conocer los detalles el viernes, en medio de la expectativa internacional por el alcance del entendimiento con Teherán.