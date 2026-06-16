Oferta de arriendos en Santiago se desploma un 37% y los precios quiebran tres años de estabilidad a la baja

El mercado de arriendo de la Región Metropolitana cambió de ciclo. Según el informe mensual de Housepricing, las publicaciones de departamentos disponibles bajaron de 35.000 avisos en 2023 a cerca de 22.000 en el primer trimestre de 2026, una caída del 37%. Al mismo tiempo, el precio promedio de arriendo subió por primera vez en tres años, al pasar de 0,26 a 0,27 UF por metro cuadrado. La sobreoferta que definió el período 2022-2024 quedó atrás.

El fin del exceso de oferta y la recuperación del stock

La entrega masiva de proyectos inmobiliarios nuevos en varias comunas entre 2022 y 2024 inundó el mercado con unidades disponibles. Esa sobreabundancia generó una competencia intensa entre propietarios, mayor vacancia y una caída sostenida del precio real de arriendo medido en UF, en un contexto inflacionario que no se reflejó en las rentas. Desde AP Capital de Assetplan explican: “Lo anterior, sumado a los retiros de fondos previsionales y las ayudas estatales entregadas durante la pandemia, impulsó un fuerte aumento de la inflación. Sin embargo, los precios de arriendo no siguieron esa misma trayectoria, debido al aumento de la oferta disponible en el mercado”.

Ese desacople benefició a los arrendatarios, que dispusieron de más opciones y mayor poder de negociación. Hoy el escenario se revierte. “No es que el mercado esté en crisis, sino que corrigió un exceso. El stock que se acumuló entre 2022 y 2024 se está absorbiendo más rápido de lo que muchos proyectaban. Estación Central y Santiago Centro son las comunas donde el ajuste es más visible, pero la tendencia es transversal en la RM. Quien busca arriendo hoy tiene menos opciones que hace un año y medio”, señalan desde la firma.

El análisis de seis comunas representativas muestra la intensidad del fenómeno. En Santiago, La Florida, Independencia y Estación Central, las publicaciones se multiplicaron entre 2,8 y 4,2 veces durante el peak de sobreoferta. Actualmente todas registran caídas significativas: Estación Central pasó de 3.000 a 1.700 avisos activos, una reducción del 43%. En el sector oriente, en cambio, Providencia y Las Condes nunca experimentaron un aumento explosivo de la oferta y los precios en UF se mantuvieron estables o al alza. Hoy Las Condes cuenta con cerca de 2.000 avisos (frente a un máximo de 9.100) y Providencia ronda los 1.000 (desde un peak de 4.600).

La ocupación efectiva de los edificios confirma la absorción: Estación Central recuperó un 36% de ocupación, Independencia un 19%, Santiago un 14% y La Florida un 13%. El ajuste, concluyen los analistas, es el cierre de un ciclo que otorgó ventajas inéditas a los arrendatarios y que ahora devuelve el equilibrio al mercado.