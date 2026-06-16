Universal lanza el primer tráiler de “Shrek 5” con Zendaya y el regreso del elenco original

Universal Pictures reveló el martes el primer avance de “Shrek 5”, la primera entrega de la franquicia en 17 años. La película retoma a Shrek, Fiona y Burro en una nueva travesía por Lejos, Lejos y presenta a los tres hijos de la pareja: Felicia, Fergus y Farkle, quienes según reportó Variety, cuentan con las voces de Zendaya, Marcello Hernandez y Skylar Gisondo.

Un reencuentro entre calabozos y canciones

El tráiler abre con un libro que resume la historia original de 2001, interrumpido por Burro, quien anuncia un “cambio de imagen”. Las imágenes muestran un estilo de animación renovado y escenas que incluyen un gigante, la policía del reino y una parodia siniestra de Olaf, el muñeco de nieve de “Frozen”. La galleta Gingy reaparece con dos botones de gominola en los glúteos y proclama estar “lleno de pastel como una maldita panadería” .

El avance culmina con la familia y Burro encerrados en una mazmorra mientras el asno canta “Baby Come Back” y “Roxanne”, ante la frustración de Shrek.

La última película de la saga, “Shrek Forever After”, data de 2010. La franquicia acumuló después los spin-offs “Puss in Boots” (2011) y “Puss in Boots: The Last Wish” (2022). El largometraje, dirigido por un equipo aún por confirmar, retoma a los protagonistas casi tres décadas después del éxito que dio origen al universo DreamWorks.

Mira el tráiler en español acá: