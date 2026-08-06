“Sin Fachadas”: CNC y SII lanzan plataforma para denunciar negocios de funcionamiento irregular

El Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) lanzaron una plataforma para denunciar negocios de funcionamiento irregular.

La herramienta permitirá que ciudadanos y fiscalizadores municipales reporten, de manera confidencial, establecimientos que presenten indicios de funcionamiento irregular.

Las denuncias serán derivadas directamente al SII para su análisis y eventual fiscalización.

El director del SII, Jorge Trujillo, destacó que “el lanzamiento de Sin Fachadas es, sin lugar a dudas, una buena noticia. Se trata de una nueva herramienta, adicional y potente, para el combate en contra de quienes realizan acciones delictivas que defraudan el sistema tributario y perjudican al comercio formal”.

“Los negocios inexistentes o de fachada solo buscan disimular operaciones del crimen organizado. Por eso, el llamado es a la comunidad y a las municipalidades, actores fundamentales también en la fiscalización, a informar en esta nueva plataforma o a través de los canales habituales dispuestos en sii.cl sobre aquellas actividades respecto de las cuales existan antecedentes de la comisión de ilícitos”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, afirmó que esta colaboración fortalece la lucha contra el comercio ilegal y la evasión tributaria.

“Solo en el barrio Meiggs estimamos que la evasión alcanzaba cerca de US$200 millones al año y, proyectada a toda la comuna, podría haber llegado a US$500 o US$600 millones el año pasado. Estamos trabajando con el SII, la Fiscalía y otras instituciones para perseguir estas redes y también analizar actividades comerciales sospechosas, como la proliferación de algunas ópticas. Será el SII, que cuenta con herramientas de inteligencia financiera, el que determine si existen negocios de fachada o lavado de dinero. Nuestro objetivo es dar tranquilidad a la ciudadanía, proteger el comercio formal y asegurar que quienes infrinjan la ley sean sancionados”, detalló.

La CNC y el SII lanzaron #SinFachadas, un canal que permitirá reportar, de forma anónima y segura, establecimientos con indicios de funcionamiento irregular. Los antecedentes serán derivados directamente al SII para su análisis y fiscalización. Conócela https://t.co/q2XNuPcVp5 pic.twitter.com/gdisedx50Z — Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (@CamaraNacional) August 6, 2026

7 de cada 10 personas creen que estos establecimientos han aumentado en sus barrios

Según el reporte del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) de la CNC, el 68,8% de las personas ha observado negocios que les generan sospechas y un 74% cree que este fenómeno ha aumentado durante el último año. El sondeo fue realizado a 872 personas de todo el país.

El presidente de la CNC, José Pakomio, comentó que “los resultados de este estudio confirman una preocupación que venimos recogiendo hace bastante tiempo desde las cámaras de comercio de todo Chile. Siete de cada diez personas nos dicen que han visto establecimientos cuyo funcionamiento les genera sospechas y tres de cada cuatro creen que este fenómeno ha aumentado durante el último año”.

“Esto no significa que estos establecimientos necesariamente estén cometiendo delitos, porque eso solo puede determinarlo la autoridad competente, pero sí refleja una creciente desconfianza ciudadana frente a ciertos modelos de negocio que afectan la percepción de seguridad y la convivencia en los barrios”, agregó.

Entre los principales resultados destaca que la percepción es incluso mayor fuera de la Región Metropolitana: un 71,1% de los encuestados en regiones afirma haber observado este tipo de establecimientos, frente al 67,2% en la capital. Asimismo, un 81% de quienes viven en regiones considera que estos negocios han aumentado durante el último año, cifra que en la Región Metropolitana alcanza un 68%.

Respecto de los rubros que generan mayor nivel de sospecha, las barberías, peluquerías y centros de estética concentran el mayor porcentaje de menciones (72,3%), seguidas por las tiendas de importación o “malls chinos” (43,8%), restaurantes y locales de comida rápida (36,2%), negocios de venta y reparación de celulares (29,6%), talleres mecánicos (20,5%) y ópticas (15,9%).

El estudio enfatiza que estas respuestas corresponden exclusivamente a percepciones de los encuestados y no implican que dichos rubros desarrollen actividades irregulares o ilícitas.

Las principales señales que despiertan sospechas entre las personas son la existencia de muy pocos clientes visibles (63,1%), la no entrega de boletas o comprobantes (51,6%) y los horarios inusuales o funcionamiento nocturno (48,5%), elementos que, según los resultados, generan la impresión de que el negocio no responde a una lógica comercial habitual.

El estudio también evidencia que la preocupación trasciende el ámbito de la seguridad. Para los encuestados, el principal efecto de estos establecimientos es la competencia desleal contra el comercio formal (76,4%), seguido de la percepción de que podrían constituir centros de lavado de activos (75,2%) y su eventual relación con la presencia de crimen organizado (66,9%).

Además, más de la mitad considera que contribuyen al deterioro del entorno urbano y a una menor seguridad en los barrios comerciales.

“Más del 76% de los encuestados considera que estos negocios generan competencia desleal y tres de cada cuatro creen que podrían estar siendo utilizados para el lavado de activos. Cuando un comerciante cumple con todas sus obligaciones tributarias, laborales y sanitarias, no puede competir en igualdad de condiciones con quienes eventualmente operan al margen de la normativa”, describió Pakomio.

En ese sentido, el presidente de la CNC concluyó que este reporte evidencia que la ciudadanía demanda más herramientas para proteger el comercio formal y contribuir a barrios más seguros. Por ello, la plataforma de denuncias impulsada junto al SII permitirá entregar información para que las autoridades competentes investiguen y determinen si existen incumplimientos.