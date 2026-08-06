Fedecarne advierte por cierre del Paso Los Libertadores: “Si esto se mantiene, probablemente pueda generar algún nivel de desabastecimiento de carne”

El presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Carne Bovina (Fedecarne), Ignacio Besoain, abordó la situación del Complejo Fronterizo Integrado Cristo Redentor-Los Libertadores, que permanece cerrado desde hace más de 20 días.

Ante este escenario, el gremio expresó su preocupación debido a que una importante cantidad de carne permanece sin poder ingresar al país a un mes de las esperadas Fiestas Patrias, fecha en que muchas familias se reúnen para compartir un asado.

Cabe mencionar que, como alternativa, se está utilizando el paso fronterizo Cardenal Samoré.

“Si esto se mantiene, probablemente pueda generar algún nivel de desabastecimiento de carne, dado que Chile depende de un porcentaje importante de las importaciones para su consumo, cercano al 70%. No es que en este minuto haya desabastecimiento, ni tampoco existe un alza importante en el precio de la carne. Pero si esto se mantiene, efectivamente las implicancias pueden ir en ese orden: que haya un aumento en los precios, porque hay menor oferta de carne, sobre todo importada, y de alguna forma también algún nivel de menor disponibilidad”, explicó Besoain en entrevista con The Clinic.

En cuanto al escenario que podría presentarse durante septiembre, advirtió que, si la situación se mantiene, habrá un impacto, ya que “todas las carnicerías y supermercados empiezan su proceso de abastecimiento y, si no contamos, desde el punto de vista del consumo, con carne importada, efectivamente ahí podríamos ver efectos de mayor impacto”.

“Si eventualmente el panorama climático mejora y reabren el paso, el efecto incluso podría ser contrario al pronóstico de alza en la carne”, agregó.

En esa línea, concluyó que, si mejoran las condiciones meteorológicas y se habilita nuevamente el paso Los Libertadores, podría ingresar una mayor cantidad de carne, por lo que los precios no subirían e incluso “pueden hasta bajar. Entonces, todo va a depender de cómo siga evolucionando esto”.