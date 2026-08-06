CRUCH cuestiona Registro Nacional de Vándalos: Pide eliminar restricciones a la gratuidad y becas

Esta jornada, en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores (CRUCH), Osvaldo Corrales, advirtió que el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades —en trámite todavía— restringe el acceso a beneficios estudiantiles sin ningún respaldo de que ello contribuya a prevenir los hechos de violencia.

Corrales sostuvo que la seguridad pública y el derecho a la educación son objetivos complementarios, por lo que las iniciativas destinadas a prevenir la violencia deben dirigirse a las conductas que se busca sancionar, y no aplicando restricciones “desproporcionadas” al derecho a la educación.

“No hay ninguna evidencia internacional que diga que limitar el derecho a la educación favorece que se eviten actos vandálicos o incivilidades. Al revés, la evidencia es que la educación ayuda a los procesos de reinserción social”, sostuvo el organismo durante la reunión.

Además, sostuvieron que la iniciativa contiene algunas imprecisiones técnicas, como la que responsabiliza a las casas de estudios a aplicar sanciones, como la pérdida de gratuidad, siendo que el Ministerio de Educación es quien lo entrega.

“Es un beneficio centralmente administrado y, por lo tanto, no nos corresponde a nosotros adoptar una medida de ese tipo. Tampoco queda claro qué ocurre con la deuda que eventualmente se genera para un estudiante que pierde la gratuidad”, sostuvo Corrales.

Además, el vicepresidente señaló que “hemos hecho ver que el proyecto de ley contiene algunas imprecisiones y traslada a la universidad responsabilidades que no le corresponden y que la ley atribuye a otros organismos públicos”.

Las propuestas del CRUCH

De acuerdo a los planteamientos del CRUCH, si las iniciativas se mantienen tal cual están ahora, deben quedar expresamente reguladas por la ley, de manera de asegurar una respuesta proporcional que resguarde la seguridad y proteja el derecho a la educación.

Finalmente, el CRUCH propuso eliminar las propuestas que restringen el acceso a distintos beneficios estudiantiles (gratuidad, becas, subsidios estudiantiles y Tarjeta Nacional) y fondos de investigación con tan solo estar inscritos en el Registro.