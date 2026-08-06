“Chile debe convivir con la nieve y no paralizarse”: Centros de ski piden revisar criterios para el cierre preventivo de caminos a la montaña

La Asociación de Centros de Ski de Chile (ACESKI) se pronunció este jueves e hizo un llamado a revisar los criterios utilizados para el cierre preventivo de los caminos de acceso a los centros de montaña.

A través de un comunicado, el gremio manifestó su preocupación ante “los reiterados cierres preventivos” de las rutas debido a eventos meteorológicos, los cuales han “afectado gravemente el desarrollo de la temporada invernal”. La organización expresó estar particularmente preocupada por la situación de la Ruta G-21 y del Paso Internacional Los Libertadores.

En esa línea, aseguró que la seguridad de las personas siempre debe ser la prioridad, pero planteó que es necesario “abrir una reflexión profunda respecto del criterio con que se están adoptando estas decisiones”.

“Chile es un país de montaña. Resulta contradictorio que, precisamente cuando comienza a nevar —condición indispensable para el funcionamiento de nuestra industria—, la respuesta sistemática sea impedir el acceso a ella“, criticó el gremio.

“Los centros de ski existen porque nieva. El turismo de montaña existe gracias a la nieve. No parece razonable que el principal atributo que moviliza esta actividad termine convirtiéndose, por sí solo, en la causa para paralizarla. (…) Cada jornada perdida representa una parte importante de una temporada que, por su naturaleza, es extremadamente breve y cuyos ingresos no pueden recuperarse posteriormente“, recalcó.

El gremio ejemplificó los percances de estos cierres con el caso de Portillo, complejo cuyo acceso ha permanecido 23 días cerrado, “pese a que en la última semana las condiciones del camino se han mantenido completamente despejadas”.

“En uno de los principales destinos de montaña del país se ha visto comprometida cerca de una cuarta parte de su temporada por una medida administrativa […]. En cualquier otra actividad económica, perder una cuarta parte de la temporada sería considerado una emergencia nacional; en la industria de la nieve pareciera haberse normalizado y no importar”, cuestionaron.

Según la asociación, el cierre de este camino ha afectado a más de 18 mil familias dependientes de esta actividad. Asimismo, enfatizaron que la industria “aporta más de US$ 280 millones anuales a la economía nacional y dinamiza el empleo, el comercio, la hotelería, el transporte, la gastronomía y múltiples servicios asociados en diversas regiones”.

Además, sostuvieron que la situación impacta en la imagen internacional de Chile, debido a la llegada de miles de turistas que viajan exclusivamente para conocer la nieve y practicar deportes de montaña, que se encuentran con la sorpresa del cierre de los caminos.

Llamado a una Política Nacional de Gestión de la Montaña

La organización reiteró que “no se trata de optar entre seguridad o desarrollo económico. Esa es una falsa dicotomía”. Por ello, propuso avanzar hacia una Política Nacional de Gestión de la Montaña que “permita compatibilizar la seguridad de las personas con el desarrollo económico, social y turístico de los territorios cordilleranos”.

En sí, la propuesta consiste en “avanzar hacia una gestión moderna del riesgo, basada en información en tiempo real, monitoreo permanente de las condiciones, coordinación efectiva con los operadores de montaña, restricciones graduales cuando corresponda, exigencias de equipamiento invernal y cierres focalizados únicamente cuando las condiciones objetivamente lo hagan indispensable”.

“ACESKI hace un llamado al Gobierno y a las autoridades competentes a constituir una mesa permanente de trabajo junto a los organismos técnicos y a la industria, con el objetivo de revisar los protocolos vigentes y construir un modelo moderno de gestión de caminos de montaña, alineado con las mejores prácticas internacionales y con las inversiones necesarias para ello, tanto en personal como en maquinaria. Chile debe aprender a convivir con la nieve y no paralizarse por ella“, concluyó.