Advertencias de EE.UU y un decreto anulado: Cómo se sucedieron los hechos sobre el cable submarino a China

Según explicó el propio ministro Muñoz, al momento en que el embajador estadounidense advierte sanciones ya se había retrotraído el inicio de la primera de trece etapas para que el proyecto viera la luz.

Las tensiones diplomáticas con Estados Unidos y la polémica sobre el cable submarino Chile-China Express sumó un nuevo antecedente esta jornada, luego que se diera a conocer un decreto que firmó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y que un par de días después fue anulado.

Aún estando en etapas iniciales, el proyecto significó advertencias por parte de representantes de Estados Unidos a las autoridades chilenas, las que finalmente se materializaron mediante la revocación de visas a tres altos funcionarios, Muñoz entre ellos.

A solo días de un nuevo cambio de mando, la situación ha mantenido una tensa relación entre ambos países, con notas de protesta por parte de Chile y con respuestas en duros tonos por parte del representante estadounidense.

Pasos a seguir para un proyecto

En primer lugar, un proyecto de esta magnitud debe pasar por al menos 13 pasos antes de ver la luz.

1. Primero es la Subtel la entidad que entrega el permiso de servicio intermedio de telecomunicaciones.

2. Se consulta la pertinencia del ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (estudio de impacto o evaluación de impacto).

3. Dadas las características del proyecto, pasa a revisarse con la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas la concesión marítima.

4. Luego es el SHOA el organismo que da la autorización para realizar actividades de investigación tecnológica marina.

5. Capitanías de Puerto: Autorización de zarpe e informe de recalada.

6. Directemar: Permiso de Ocupación Anticipada (POA) y Permiso de Escasa Importancia (PEI). Para iniciar obras de instalaciones en terreno de playa de manera previa a la total tramitación de la concesión marítima.

7. Dirección de vialidad: Autorización de proyecto de paralelismo y atraviesos en faja fiscal de caminos públicos.

8. Concesionarias eléctricas: Autorización de apoyo en postación existente.

9. Tras esto queda en manos del municipio correspondiente entregar el permiso municipal para trabajos en bien nacional de uso público.

10. El Serviu luego revisa la pertinencia y otorga o no el permiso de rotura y reposición de pavimentos dentro de zona urbana.

11. Para la autorización de intervención en Zona Típica o Pintoresca o Monumentos Nacionales debe pasar también por el Consejo de Monumentos Nacionales.

12. Vuelve al municipio, esta vez para que la Dirección de Obras dé el visto bueno para edificar.

13. Secretaría Regional MINVU: Permiso de obra preliminar. Para inicio de ejecución de obras básicas de construcción, previo a la total tramitación del permiso de edificación.

Lee también: “En este problema nos metimos gratis”: Experto en seguridad dice que la sanción por el proyecto de cable submarino chino pudo evitarse

Cronología de la polémica

En noviembre de 2025 la empresa China Mobile International ingresó su petición para concesión de servicio en telecomunicaciones, los que serían contestados a mediados de diciembre por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) con reparos a corregir.

Ya en enero y teniendo los antecedentes complementarios por parte de la firma china, la Subtel entregó su recomendación técnica sobre la petición de concesión, la cual es firmada digitalmente por el ministro Muñoz el 27 de enero, quedando pendiente la tramitación de dicho acto administrativo.

Sin embargo fue tras esto que un representante estadounidense habría advertido confidencialmente riesgos asociados a este proyecto. Esto podría conectarse con lo que expresó el propio embajador Brandon Judd, quien en el punto de prensa que entregó el lunes contó que había hecho llegar sus alertas personalmente a distintas autoridades chilenas en reuniones bilaterales.

Sobre el aviso de estos riesgos, el ministro Muñoz explicó que estas fueron recibidas “en forma muy seria” y que fueron la razón por la que se decidió revertir el decreto tan solo dos días después, el 29 de enero.

Lee también: ¿Corre peligro la visa waiver? Análisis de la tensión con EE.UU. a raíz de la negociación del cable de fibra óptica con China

“Consideramos que a la luz de los antecedentes que nos hizo llegar la embajada valía la pena volver atrás y empezar a hacer un análisis mucho más profundo de algunas dimensiones del proyecto que escapaban a lo que es propio del Ministerio de Transportes y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones”, dijo Muñoz en entrevista con 24 Horas.

Posteriormente, el 2 de febrero ocurre la reunión en que el embajador estadounidense informa directamente al ministro Muñoz sobre la preocupación desde Washington en lo referido al proyecto, planteando que vendrán sanciones si se continúa con el proceso.

“Yo no se lo digo a él (al embajador estadounidense). Yo simplemente le agradezco la información que me da, le dijo que la vamos a ocupar con la mayor seriedad posible… De hecho, es más. Cuando yo me reuní con el embajador ese esfuerzo de revocar ya se había realizado (…) No se lo digo porque me parece que es la forma en que nosotros trabajamos. Lo que sí le dije es que este era un proceso que no se ha tramitado completamente”.

Días después, el 20 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos informa la revocación de las visas a tres altos funcionarios; uno de ellos el propio ministro Muñoz.