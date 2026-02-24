¿Corre peligro la visa waiver? Análisis de la tensión con EE.UU. a raíz de la negociación del cable de fibra óptica con China

Siguen los intercambios con Estados Unidos luego que la Cancillería acusara "sorpresa" por la revocación de visa a funcionarios de Gobierno chilenos, entre los que se encuentra el ministro Juan Carlos Muñoz.

El anuncio sorprendió al Gobierno de Gabriel Boric. El pasado viernes 20 de febrero, a través de un comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el gobierno de Estados Unidos informaba sobre sanciones a tres funcionarios de la administración de Boric.

La situación generó confusión inicial. Esto porque no se singularizaba quiénes serían los afectados por la revocación de visa para ingresar a Estados Unidos, aunque la principal pista decía relación con una supuesta amenaza a la “infraestructura de telecomunicaciones” del continente.

¿El motivo detrás del revuelo? Las negociaciones del Gobierno con China para la eventual implementación de un cable transoceánico de fibra óptica para conectar la costa chilena con Asia.

Posteriormente ya hubo claridad sobre que la principal autoridad sancionada era el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Gobierno chileno responde a Estados Unidos

A través de un comunicado particularmente severo, la Cancillería chilena manfestó “sorpresa” por el aviso, y además acusó que no hubo comunicación formal de la determinación estadounidense, junto con condenar la determinación.

El mismo viernes, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, realizó una conferencia de prensa en la que se refirió a la situación.

En la instancia, calificó como “irrisoria” la sorpresa acusada por el Gobierno, dado que aseguró que había manifestado la preocupación en reuniones que había tenido con autoridades chilenas.

Además, planteó una advertencia: “Si Chile quiere participar en el programa de Visa Waiver, tiene que ser capaz de proteger su infraestructura crítica. Eso no es una amenaza, es parte de un acuerdo”.

Si bien Judd realizó la observación sobre la visa ocupada para ingresar a Estados Unidos, la decisión de paralizar la licitación del cable con China debería detener una eventual cancelación del programa Visa Waiver, al menos de momento.