“En este problema nos metimos gratis”: Experto en seguridad dice que la sanción por el proyecto de cable submarino chino pudo evitarse

El experto en seguridad y defensa, Richard Kouyoumdjian, analizó en CNN Prime la controversia que ha generado el proyecto de cable submarino China-Chile, el cual derivó en una sanción de Estados Unidos contra tres altos funcionarios de Gobierno, al considerar que habría comprometido la infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectado la seguridad hemisférica.

En primer lugar, destacó que es clave considerar que la mayor parte de la transmisión de datos en el mundo se realiza por cable submarino, y no por satélite.

La propuesta Chile-China Express consiste en la instalación de un cable submarino para conectar Valparaíso con Hong Kong. Dejando a un lado la apuesta por la conectividad y observando los intereses estratégicos, subrayó: “En el mundo digital y moderno, el que maneja, transmite y controla las carreteras digitales es el que tiene el poder”.

Por tanto, existe un interés estratégico y un riesgo respecto de cómo transitan los datos, dónde llegan y quién los controla. En este caso, enfatizó que “lo que los chinos quieren es tener independencia de Estados Unidos en su transmisión de datos”.

Por otro lado, sobre la discusión que se ha generado, recalcó que existe un componente clave: “Estados Unidos declaró en su estrategia de seguridad nacional que todo lo que ocurra en las Américas y en el hemisferio occidental es de su interés”.

“En este problema nos metimos gratis”

En primera instancia, sostuvo que es fundamental contar con reglas claras cuando una inversión sea estratégica, independiente de si proviene de China, Europa o Estados Unidos.

“En este problema nos metimos gratis porque no tenemos un mecanismo que nos regule en estas materias. Chile no tiene una estrategia de seguridad nacional, y lo más parecido que existe en este minuto es la nueva ley de inteligencia, que establece un comité de cuatro ministros donde se definen aspectos de seguridad nacional”, dijo.

En materia de política exterior, sostuvo que será clave el encuentro que tendrá el presidente electo, José Antonio Kast, con Donald Trump el próximo 7 de marzo, previo al inicio de su mandato, para recoger recomendaciones sobre esta temática, lo que a su juicio también debiese replicarse con una visita a Beijing.

“Lo más probable es que el segundo cable no suceda. Casi con un 99% de certeza. Es decir, después de esta situación, creo que la compañía debe estar pensando que no le conviene hacer negocios acá, porque no le va a ir bien. Y, por lo demás, creo que nadie va a derivar tráfico nuevamente hacia China. Tras esta llamada de atención del Gobierno de Estados Unidos, señalando que estiman que es poco seguro y que atenta contra su interés nacional que los datos de esta región transiten por ese cable hacia China”, agregó.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre cuáles son los otros elementos que Chile debe observar y que podrían ser considerados críticos por Estados Unidos, y en los cuales existen inversiones chinas, respondió que destacan el cobre y el litio.

Finalmente, anticipó que será fundamental designar a una persona con experiencia diplomática y política en la Embajada de Chile en Estados Unidos.