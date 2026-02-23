Embajador de EE.UU. y sanciones a funcionarios chilenos: “En las reuniones con ministros fui muy claro acerca de nuestra preocupación”

El representante diplomático de Estados Unidos además calificó como "irrisoria" la sorpresa del Gobierno chileno por la revocación de visas.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se refirió a la polémica diplomática luego que el país norteamericano diera a conocer sanciones contra funcionarios de Gobierno chileno, liderados por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

¿El motivo? Las negociaciones con China para la instalación de un cable submarino de fibra óptica que conecte suelo chileno con Asia.

Sobre este punto, y luego de las duras críticas de la Cancillería chilena, Judd señaló que “quiero ser claro sobre las acciones que nuestro gobierno tomó al final de la semana pasada: es nuestra decisión soberana quién entra a nuestro país. Nadie tiene el derecho a una visa. Como hemos demostrado en otras partes y ahora aquí, vamos a proteger nuestros intereses de seguridad nacional, lo que no debería ser sorpresa para nadie”.

“Algunas semanas atrás, compartimos información específica con múltiples funcionarios de gobierno de distintas agencias, sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros“, acotó igualmente.

En esa misma línea, aseguró que “durante el fin de semana vi en los diarios que algunas personas en el Gobierno dijeron estar sorprendidas de que tomamos esta acción. Eso es irrisorio“.

“Durante los últimos dos meses yo he tenido una gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del Gobierno sobre este tema. Fui muy claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera”, agregó Judd.

Posteriormente, recalcó que “lo que ocurrió es que estas personas tomaron decisiones, y estas decisiones deben tener consecuencias si pueden dañar a este país, al pueblo chileno, y también si pueden dañar la región que compartimos, regionalmente, y perjudicar a Estados Unidos. Estas fueron las personas que tomaron esas decisiones, estas son las personas contra las que se impusieron estas sanciones”.