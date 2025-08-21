Ministra de Seguridad de Argentina tras hechos de violencia: “Nos sorprende que haya detenidos solo del lado chileno”

La jefa de la cartera de Seguridad trasandina se reunió con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para abordar los lamentables hechos de violencia vividos por hinchas de la U hacia el final del partido contra Independiente, del cual 19 personas resultaron heridas.

Un lamentable balance dejaron los incidentes ocurridos la tarde de este miércoles en suelo argentino, en el marco del duelo que disputaban Universidad de Chile e Independiente dentro del contexto de la Copa Sudamericana.

Fueron precisamente los hinchas de la U quienes sufrieron la peor parte de estos hechos de violencia, con 19 heridos y uno en riesgo vital.

Hasta territorio trasandino se trasladó el ministro del Interior Álvaro Elizalde, quien sostuvo reuniones con su par de Seguridad en Argentina, Patricia Bullrich.

Elizalde informó más temprano que en total eran 95 los detenidos por estos hechos, los que calificó de “barbarie”.

Lee también: Dramático video muestra cómo hinchas de Independiente exigen a fanáticos de la U pedir perdón mediante insultos y agresiones

Por su parte, en el punto de prensa conjunto, Bullrich afirmó que la seguridad debió haber actuado antes de lo ocurrido, hechos que calificó de “deplorables” y “violentos”.

“Me comuniqué con el procurador de la provincia de Buenos Aires y le pasé el teléfono al ministro (Elizalde) para que se quede tranquilo de que va a haber un debido proceso, como siempre lo hay en Argentina, respecto de las personas que cometieron actos de violencia y que vamos a tratar de deslindar a partir de las imágenes existentes a aquellos que estaban en el lugar y no cometieron actos de violencia”, dijo la secretaria de Estado trasandina.

Asimismo, comentó estar sorprendida por quiénes fueron detenidos: “Nos sorprende que solamenta haya detenidos del lado chileno y hemos hablado también tanto con el fiscal como el procurador general que ya me comunicó que están en la tarea de identificación de los barrabravas del Club Atlético Independiente que fueron parte del espectáculo violento”.