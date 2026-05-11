Tras quedar en prisión preventiva: Familia de Joaquín Lavín León llegó a Capitán Yáber

Durante la mañana de este lunes, la familia de Joaquín Lavín León llegó hasta el anexo penitenciario Capitán Yáber.

Esto, luego que la semana pasada el exdiputado quedara en prisión preventiva tras ser formalizado por eventual fraude al fisco.

Hasta las dependencias del anexo penitenciario llegó María Estela León, madre de Lavín Jr., junto a su padre, Joaquín Lavín Infante. También arribó al lugar su pareja, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Cabe recordar que la Fiscalía le imputa a Lavín León los delitos de fraude al fisco, uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

En la investigación contra el exparlamentario también se mencionó a Barriga, particularmente respecto a la arista de tráfico de influencias, ya que en la Municipalidad de Maipú se habrían facilitado gestiones irregulares para tener influencia en la contratación de personal y en despidos masivos del municipio.

Asimismo, Lavín León habría contratado a asesores parlamentarios, quienes, además de cumplir sus funciones, habrían trabajado en la campaña municipal en la que Barriga salió electa.