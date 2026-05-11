Dua Lipa demanda a Samsung por US$15 millones: Acusa uso no autorizado de su imagen en cajas de televisores

Dua Lipa presentó una demanda contra Samsung Electronics en Estados Unidos, acusando a la compañía de haber utilizado sin autorización una imagen suya en empaques de televisores vendidos en ese país.

La cantante británico-albanesa solicita al menos US$15 millones en daños, al sostener que la empresa habría usado su imagen para promocionar televisores sin su permiso.

El centro de la disputa es una fotografía titulada “Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024”, que corresponde a una imagen registrada y cuyos derechos pertenecerían a la artista.

El reclamo no se limita al derecho de autor. También incluye acusaciones por infracción marcaria, uso indebido de imagen y vulneración del derecho de publicidad, una figura legal que, en el Estado de California, protege el uso comercial del nombre, imagen o identidad de una persona.

¿Qué alega Dua Lipa en contra de Samsung?

La demanda, ingresada el 8 de mayo de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, afirma que la artista no fue consultada, no autorizó el uso de la fotografía y tampoco recibió compensación económica.

Según el documento judicial, Dua Lipa se habría enterado del caso en junio de 2025, luego de que usuarios de redes sociales comenzaran a referirse al producto como la “Dua Lipa TV Box”.

La presentación también apunta a que la presencia de la cantante en el empaque habría tenido valor comercial para Samsung, especialmente porque algunos consumidores interpretaron la imagen como una señal de aprobación de la artista.

Entre los antecedentes citados en la demanda aparecen comentarios de usuarios en redes sociales.

Uno de ellos decía que compraría el televisor “solo porque Dua está en él”, mientras otro señalaba: “Si necesitas vender algo, solo pon una foto de Dua Lipa”.

El equipo legal de Lipa sostiene que el uso de la imagen no fue un detalle menor, sino parte de una estrategia de comercialización vinculada a productos de consumo masivo.

Según la demanda, “la copia y distribución de la imagen de Dua Lipa por parte de Samsung constituye una infracción deliberada de derechos de autor y marca, y una violación del derecho de publicidad de la señora Lipa”.

Además de una compensación de al menos US$15 millones, la demanda busca que Samsung deje de usar la imagen en sus productos.

Lipa también pide eventuales ganancias derivadas del presunto uso no autorizado, honorarios legales y una orden judicial permanente para bloquear nuevas utilizaciones de la fotografía.