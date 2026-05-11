Adam Scott confirma que la tercera temporada de “Severance” llegará “mucho antes” que los tres años de espera anterior

El protagonista de “Severance”, Adam Scott, anunció que la tercera temporada de la aclamada serie de Apple TV+ se lanzará “mucho antes” que el intervalo de tres años que separó las dos primeras temporadas.

En los premios BAFTA TV, el actor declaró que “siempre tratamos de acortar el tiempo, pero es más importante que sea genial que sea rápido”. Confirmó que el rodaje de los nuevos episodios comenzará “muy pronto”.

Control creativo y futuro asegurado

Apple fortaleció su inversión en la franquicia al adquirir la productora Fifth Season por US$70 millones, lo que garantiza al menos cuatro temporadas y posibles spin-offs.

El creador Dan Erickson adelantó que conoce el final de la serie, aunque mantiene espacio para ajustes durante el proceso. La segunda temporada recibió una reseña perfecta de cinco estrellas por parte de NME, que la calificó como “uno de los programas más inteligentes y originales de la televisión actual”.

La trama sigue a empleados de Lumon Industries con recuerdos laborales y personales separados quirúrgicamente.