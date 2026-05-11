Petróleo podría subir hasta US$150 si sigue cerrado el estrecho de Ormuz, advierte banco de inversión

El estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán volvió a elevar la presión sobre el precio del petróleo, en medio del cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas clave para el suministro energético global.

De acuerdo con un análisis de Morgan Stanley, el mercado petrolero entró en una “carrera contra el tiempo”, debido a que los factores que hasta ahora ayudaron a contener una escalada mayor de precios podrían agotarse si el bloqueo se mantiene durante junio.

En su escenario base, el banco proyecta que el Dated Brent se ubique en torno a US$110 por barril durante este trimestre, para luego bajar a US$100 en los siguientes tres meses y a US$90 entre octubre y diciembre. Sin embargo, en un escenario más complejo, con un cierre prolongado del estrecho de Ormuz, los precios podrían avanzar hacia un rango de US$130 a US$150 por barril.

¿Por qué preocupa el cierre del estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica para el comercio mundial de energía. Por esa ruta circula una parte relevante del petróleo y gas natural licuado que sale desde el Golfo Pérsico hacia los mercados internacionales.

Según el análisis de Morgan Stanley, los precios no han escalado aún por sobre los máximos registrados tras la invasión rusa a Ucrania porque el mercado llegó a esta crisis con ciertos “colchones”. Entre ellos, mayores exportaciones de crudo desde Estados Unidos y una desaceleración de las importaciones desde China.

Los analistas del banco estimaron que el aumento de 3,8 millones de barriles diarios en las exportaciones estadounidenses y la baja de 5,5 millones de barriles diarios en las importaciones chinas han protegido al resto del mundo de una estrechez equivalente a 9,3 millones de barriles diarios.

El problema, advirtieron, es que esos amortiguadores no son permanentes. Si el cierre de Ormuz se extiende más allá de lo que China y Estados Unidos puedan sostener, el mercado podría entrar en una nueva fase de escasez y precios más altos.

La negociación entre Estados Unidos e Irán vuelve a trabarse

El repunte del petróleo se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la respuesta de Irán a una propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.

Tras ese nuevo tropiezo diplomático, los futuros del Brent subieron durante la jornada y se movieron en torno a los US$103 por barril. Algunos reportes de mercado indicaron que el crudo llegó incluso a superar los US$105 durante la sesión, antes de moderar parte del avance. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Para Morgan Stanley, la clave ahora está en el calendario. Una reapertura durante junio, con los colchones de Estados Unidos y China todavía parcialmente disponibles, se mantiene como escenario base. Pero un cierre hasta fines de junio o julio obligaría al precio del Brent a absorber el ajuste que hasta ahora el mercado logró evitar.

Incluso si el estrecho reabriera pronto, el banco advirtió que el impacto logístico del conflicto seguiría sobre la oferta. Reiniciar campos, reparar refinerías y reposicionar buques petroleros podría implicar la pérdida de otros mil millones de barriles durante el resto de 2026.