Quiroz en Chile Day 2: “Dicen que no podemos bajar impuestos sin subir otros ¿Por qué no? Lo dicen algunos grupos de interés que tienen capturado al Estado”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se dirigió este lunes ante inversores internacionales en la segunda jornada del Chile Day 2026 en Toronto, donde expuso con datos el diagnóstico del gobierno sobre el estancamiento económico del país y el plan para revertirlo.

La presentación fue más combativa que la del día anterior en Nueva York y tuvo como eje central una idea que Quiroz repitió sin matices, el modelo de alto gasto financiado con impuestos altos está agotado y el país está viviendo sus últimas jornadas bajo ese esquema.

“Estamos viviendo los últimos días de este modelo. Ese modelo en el que, aumentando el gasto y con impuestos elevados, se podía hacer algo. No estamos consiguiendo nada”, sostuvo.

“La única forma de proveer bienestar sostenible a las personas, para resolver las necesidades urgentes de hoy —salud, envejecimiento, pobreza— es el crecimiento. Un crecimiento dinámico”, agregó.

La caída del crecimiento de Chile

El ministro abrió su exposición con una lectura histórica que usó como punto de contraste y reafirmó las cifras que presentó en Nueva York el viernes pasado. Entre 2000 y 2013, Chile crecía al 4,5% anual y la inversión lo hacía al 8,6%.

Desde 2014, ambas cifras se desplomaron a menos de la mitad, con un crecimiento de 2% e inversión de apenas 1,7% anual.

“Es bastante llamativo cómo seguimos haciendo lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos”, cuestionó Quiroz.

La comparación del impuesto corporativo de Chile con Canadá

Para ilustrar el segundo punto, Quiroz recordó que la reforma tributaria de 2014 subió la tasa corporativa del 20% al 27%, pero la recaudación como porcentaje del PIB apenas subió de 3,7% a 4%.

Ante la crítica de que no se puede bajar el impuesto corporativo sin subir otro, Quiroz respondió con una pregunta retórica y apuntó de lleno contra quienes sostienen esa tesis.

En la instancia, preguntó a la audiencia canadiense cuál es su tasa corporativa —y al escuchar que es del 13%— comparó ese número con el 27% chileno actual y el 23% al que apunta el gobierno. “Ni siquiera nos acercamos a ser competitivos”, señaló.

“Algunos dicen que no podemos bajar impuestos sin subir otros. ¿Por qué no? Lo dicen algunos grupos de interés que tienen capturado al Estado”, enfatizó.

“Tenemos que restaurar decisivamente la libertad creativa al sector privado”, dijo.

Respecto al punto de partida del gobierno actual, Quiroz reconoció que “es desafiante” con el PIB cayendo 0,1% en 12 meses, un gasto público creciendo al 5,1%, los ingresos tributarios no mineros cayendo 7%, el desempleo en 8,9% y la deuda pública en 42,6% del PIB.

“Cuando Chile le dio libertad al sector privado, tuvimos resultados extraordinarios. Y los países que siguen haciendo eso tienen grandes resultados”, explicó.

Los primeros efectos de la gestión de Quiroz en Hacienda

Para mostrar que el cambio de enfoque para la recaudación fiscal ya genera resultados, el encargado de la billetera fiscal citó tres datos concretos.

El primer trimestre de 2026 marcó un récord histórico de inversiones ingresadas al sistema de evaluación ambiental, con US$ 28.500 millones, más del doble del promedio de los últimos 10 años.

El Comité de Ministros de Evaluación Ambiental, que antes sesionaba menos de una vez al mes, ya se ha reunido cuatro veces en menos de dos meses, destrabando US$ 3.300 millones en proyectos.

En cobranza del CAE, la recaudación subió 23 veces en el primer mes tras cruzar bases de datos para identificar a deudores con capacidad de pago.

“Estoy cien por ciento seguro de que cuando crucemos los datos y veamos quién está recibiendo qué del gobierno, la reducción del gasto público vendrá sola y sin dolor”, afirmó Quiroz.

El llamado de Quiroz a los inversionistas

Quiroz cerró con un llamado directo a los inversores presentes y con una lectura política que buscó ampliar el sustento de su agenda más allá de la coalición gobernante.

Recordó que la necesidad de reducir el impuesto corporativo y enfocarse en el crecimiento estuvo en las plataformas de prácticamente todos los candidatos presidenciales de la última elección, incluyendo los de izquierda. “Esto es parte de un cambio cultural, del reconocimiento de que algo estaba mal y de que necesitamos cambiarlo”.