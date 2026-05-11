Megarreforma: Diputada Parisi dice que están “abiertos al tema de legislar, pero se tiene que trabajar en las distintas mesas”

A las 12:00 de este lunes venció el plazo para presentar indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional.

La iniciativa del Gobierno será tramitada en el Congreso y se espera que reciba una serie de indicaciones por parte de la oposición y también del Partido de la Gente (PDG).

En CNN Chile Radio, la diputada del PDG, Zandra Parisi, dijo que estas deben hacerse con mucha responsabilidad y que, para ella, los temas a abordar son las contribuciones, “hay que considerar el espacio real y consciente que necesitan tener las pymes. Está también el tema del Sence” y un aspecto que “nos hace mucho ruido, por lo menos a mí, el tema de la admisibilidad frente a un proyecto”.

#CNNChileRadio | Zandra Parisi, diputada (PDG): “Esto se tiene que hacer con mucha responsabilidad (…) estudiar muy bien y presentar las indicaciones como corresponde. Hay que considerar el ingreso de las persoans y un piso del avalúo fiscal”. 📡 Sigue la señal aquí:… pic.twitter.com/6NzDGwZSnB — CNN Chile (@CNNChile) May 11, 2026

La parlamentaria también abordó el quiebre entre el PDG y el Gobierno, luego de que el partido acusara falta de honestidad por parte del Ejecutivo.

“Nosotros estamos con mucha esperanza porque hemos sido muy sinceros con el Gobierno. Nosotros estábamos abiertos al tema de legislar, pero se tiene que trabajar en las distintas mesas“, señaló.

En ese sentido, sostuvo que presentarán “propuestas con soluciones reales para que se lleve a cabo lo que el gobierno está esperando, que es poder tener al final esta ley miscelánea”.

Parisi dijo que se ha hablado del “cheque en blanco”, pero enfatizó que “ningún sector político va a firmar la propuesta tal como está. Si tú ya tienes indicaciones, eso ya te indica que no estamos de acuerdo con lo que están planteando.

Respecto al Ejecutivo, comentó que tiene “muy buena predisposición; vemos a un gobierno que sí quiere dialogar. Yo espero que esa conducta se mantenga durante este tiempo donde vamos a estar escuchando distintas posturas”.