Corte de luz en Santiago hoy: Enel informa interrupciones programadas en comunas de la RM

Enel informó nuevos cortes programados de luz para este lunes 11 de mayo en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica.

Las interrupciones no afectarán a comunas completas, sino a sectores específicos dentro de cada zona. Por eso, la empresa recomendó revisar el detalle por dirección en su mapa de trabajos programados, donde se puede consultar si un domicilio será alcanzado por la suspensión del suministro.

Según la información disponible, los cortes se extenderán durante varias horas en sectores de comunas como Las Condes, Vitacura, Providencia, Estación Central, San Ramón, Huechuraba, La Granja, Maipú y Peñalolén.

¿Cuáles son las comunas con cortes de luz este lunes?

De acuerdo con la programación informada por Enel, estas son algunas de las comunas y horarios contemplados para la jornada:

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. Vitacura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. Vitacura: desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

desde las 10:00 hasta las 15:00 horas. Providencia: desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.

desde las 10:00 hasta las 12:00 horas. Estación Central: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. San Ramón: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. Huechuraba: desde las 9:30 hasta las 12:00 horas.

desde las 9:30 hasta las 12:00 horas. La Granja: desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

desde las 00:00 hasta las 06:00 horas. Maipú: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

desde las 9:30 hasta las 15:30 horas. Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

Enel explicó en su sitio web que los trabajos programados corresponden a actividades destinadas a mejorar la calidad del servicio, realizar mantenimiento o conectar nuevos clientes. Estas interrupciones pueden durar varias horas y son avisadas con anticipación para que los usuarios puedan planificar sus actividades.

¿Dónde revisar si mi casa tendrá corte de luz?

Los clientes pueden revisar si su dirección está incluida en un corte programado a través del mapa de trabajos programados de Enel. La compañía también dispone de un mapa de cortes en línea para consultar interrupciones imprevistas y avisos de clientes sin energía.

Además, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mantiene disponible información sobre clientes afectados por interrupciones del suministro eléctrico, con actualización durante la jornada.

Ante fallas no programadas o dudas por el servicio, Enel recomienda utilizar sus canales oficiales de atención, como el sitio web, la aplicación Enel Clientes Chile o su WhatsApp de emergencias.