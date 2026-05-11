The Strokes regresa a Chile después de 4 años: Son los primeros headliners confirmados del Fauna Primavera 2026

El festival Fauna Primavera 2026 dio a conocer sus primeros datos oficiales. La gran noticia es la confirmación de The Strokes como primer artista del cartel.
La banda liderada por Julian Casablancas vuelve al país después de cuatro años y presentará sus grandes éxitos junto a canciones de su próximo álbum, “Reality Awaits”.
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El festival crece a tres jornadas en noviembre
Otra novedad relevante es la ampliación del evento a tres días: 26, 27 y 28 de noviembre, manteniendo como sede el Parque Ciudad Empresarial.
La venta de entradas comenzará el martes 19 de mayo con una fase Early Bird para los tres días, exclusiva para clientes con tarjeta de crédito Bci (sujeto a restricciones) desde las 10:00 horas a través de Puntoticket.
Posteriormente, se habilitará la venta para quienes se inscribieron en el sistema de preventa del sitio web oficial.
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