“Hamburg Days”: La serie del escritor de “Succession” sobre los primeros años de los Beatles comienza su rodaje

La BBC confirmó el inicio de la grabación de “Hamburg Days”, serie dramática de seis partes que explora los años formativos de los Beatles en la ciudad alemana a principios de la década de 1960.

La trama, escrita por Jamie Carragher (“Succession”) y dirigida por Christian Schwochow (“The Crown”) y Laura Lackmann, se basa en la autobiografía del artista Klaus Voormann.

La acción transcurre en los clubes del distrito rojo de St. Pauli, donde una banda inexperta de Liverpool se encuentra con dos jóvenes artistas que impulsan su transformación en el fenómeno musical más grande del mundo.

Elenco y contexto del proyecto

Rhys Mannion interpreta a John Lennon, Ellis Murphy a Paul McCartney y Harvey Brett a George Harrison. Luna Jordan encarna a Astrid Kirchherr y Casper von Bülow a Voormann. La serie se rueda en Merseyside y Múnich.

Según reportó NME, Sue Deeks, jefa de adquisiciones de la BBC, adelantó que “es una historia increíble, acompañada de una increíble banda sonora” . Paralelamente, Sam Mendes prepara cuatro películas sobre los Beatles con Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan, cuyo estreno está previsto para 2028.