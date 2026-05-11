PC responde a emplazamiento de Kast: “No vamos a caer en una provocación que busca esconder la baja en las encuestas del Presidente”

Durante este lunes, el Presidente José Antonio Kast realizó un emplazamiento dirigido contra el Partido Comunista. A través de su cuenta de X, el Mandatario señaló que la colectividad “busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso”.

Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) May 11, 2026

En respuesta, la diputada Daniela Serrano (PC) aseguró que “creemos que la movilización social siempre es muy importante para cualquier cambio sustencial que se haga en el país”.

“Y no vamos a caer al menos en esta provocación que creemos que tiene como principal objetivo esconder la baja en las encuestas del Presidente y buscar un enemigo dentro del Congreso Nacional, cuando era esta bancada la que no era recibida cuando nosotros queríamos hacer propuestas“, añadió.

Del mismo modo, apuntó que “es una presión más que recibimos del Gobierno. De hecho, el Gobierno fue el que amenazó al Congreso Nacional que de no aprobarse esta megareforma tributaria van a hacer estos cambios vía decreto“.

“O sea, qué avances democráticos son esos. Sabemos que no es ninguno y que lamentablemente ellos están buscando suprimir este debate que no solamente es de los parlamentarios, es un debate democrático que se tiene que dar en el país”, sentenció.