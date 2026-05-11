Investigación acusa a Israel de usar Eurovisión como herramienta de “poder blando” para mejorar su imagen internacional

El gobierno de Israel orquestó una “campaña bien organizada” para utilizar el Festival de Eurovisión como una herramienta de “poder blando”, según una investigación del New York Times publicada este lunes.

Según reportó NME, el informe afirma que la administración de Benjamín Netanyahu destinó al menos un millón de dólares en marketing para el concurso, incluyendo 800.000 dólares solo en 2024 para la “promoción del voto”.

Sin embargo, no existe evidencia de que Israel haya utilizado bots u otros métodos encubiertos para distorsionar los resultados.

Cambio en las reglas y presiones para excluir al país

El director de Eurovisión, Martin Green, sostuvo que las acciones israelíes no afectaron los resultados de 2024 y 2025. Tras las quejas, la Unión Europea de Radiodifusión redujo el máximo de votos por persona de 20 a 10 para la edición de 2026, que comienza este martes.

Paralelamente, más de 1.100 artistas y trabajadores culturales, entre ellos Brian Eno, Massive Attack y Roger Waters, firmaron una carta abierta pidiendo el boicot al certamen si Israel no era excluido. Israel participa este año con el representante Noam Bettan.