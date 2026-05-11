Trump considera “seriamente” anexar Venezuela como estado 51 de EE.UU. y Delcy Rodríguez rechaza la opción

(EFE) – El presidente Donald Trump declaró este lunes a un periodista de Fox que está “considerando seriamente convertir a Venezuela en el estado número 51” de Estados Unidos, argumentando que los venezolanos “lo aman”.

La información la difundió en X el presentador John Roberts tras una conversación telefónica con el mandatario.

Rechazo rotundo desde Caracas

Consultada en La Haya, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó tajantemente la posibilidad: “Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”.

Rodríguez defendió la historia del país construida por quienes dieron su vida para que Venezuela no fuera “una colonia sino un país libre”.

Trump ha bromeado antes con postularse a la presidencia venezolana y asegura tener gran popularidad en el país. Según la ONU, Venezuela proyecta ingresos por exportaciones petroleras de más de veintidós mil millones de dólares en 2026, superando en un cincuenta por ciento los ingresos del año pasado.

El mandatario estadounidense destacó que “allí hay cuarenta billones de dólares en petróleo”.