Gobierno reporta reducción del 10% en homicidios durante 2026: A la fecha van 343 víctimas

Este lunes, la Subsecretaría de Prevención del Delito publicó su reporte semanal sobre cifras preliminares de homicidios consumados y reveló una disminución del 10 % en este delito en comparación con el año 2025.

En los últimos siete días, la entidad reportó 21 homicidios, dos más de los que se registraron durante el mismo período en 2025.

Registran reducción de los homicidios en un 10 %

Con los datos de la última semana, el Gobierno estimó preliminarmente 343 homicidios consumados durante este 2026 y registró una diferencia del 10 % en comparación con 2025, al tener 38 víctimas menos.

El informe se elabora con los registros preliminares de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI) de este año, por lo que desde la Subsecretaría de Prevención del Delito aclararon que estas cifras están sujetas a cambios.

En cambio, para el período entre los años 2018 y 2025, se utilizan cifras oficiales.