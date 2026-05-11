China se prepara para la APEC 2026: El gigante asiático apuesta por la tecnología y la tradición

Rascacielos iluminados, robots humanoides, trenes de alta velocidad y ciudades que parecen sacadas del futuro. China avanza rápido y quiere que el mundo lo vea, mientras se prepara para recibir la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, una de las reuniones económicas más importantes del año, buscando mostrar mucho más que crecimiento: tecnología, innovación y proyección. Por eso es que, gracias a una invitación del gobierno chino, nos adentramos en el gigante asiático para mostrarles cómo ha avanzado tecnológica y económicamente los últimos años, sin dejar atrás sus tradiciones milenarias.

“Estoy en una de las ciudades que ha tenido uno de los mayores crecimientos en los últimos años en China: Shenzhen, la ciudad que va a ser anfitriona este año de la APEC 2026”, relata la enviada especial. El foro reúne a 21 economías que representan cerca del 60% del PIB mundial y casi la mitad del comercio internacional. La última vez que China organizó este encuentro fue en 2014, en Beijing. Una cita marcada por la presencia de líderes mundiales e incluso la participación de la expresidenta Michelle Bachelet, lo que fue la oportunidad de mostrar al mundo una China moderna, conectada y preparada para asumir un rol más protagónico en la economía global. La imagen de los líderes mundiales caminando en Beijing dio vuelta al mundo.

Al respecto, Jason Yin, Hotel Manager de Yanqi Hotel, recordó que “en este lugar hemos celebrado tres conferencias de alto nivel muy importantes, presididas por nuestro presidente Xi. La primera fue la APEC que tuvo lugar en 2014, seguida de dos veces del Foro de la Franja y la Ruta, que se celebraron en 2017 y 2019”.

El Silicon Valley chino

Shenzhen es considerada el Silicon Valley chino. Con más de 17 millones de habitantes, esta ciudad alberga gigantes tecnológicos, centros de innovación y empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial, robótica y telecomunicaciones. Aquí los pagos digitales dominan la vida cotidiana, los vehículos eléctricos son parte del paisaje urbano y los robots comienzan a integrarse cada vez más a distintas áreas de trabajo.

Marcos, quien vive y trabaja en China, señala que “pienso que la APEC va a brindar bastante gente aquí en China y sobre todo a mostrar al mundo cómo se pasa Shenzhen, porque muchas personas saben que es China, pero no realmente conocen y saben lo que pasa aquí. Y aquí es muy potente, todo va muy rápido, tienes todas las herramientas para desarrollar productos, para desarrollar más la producción. El nivel industrial de China está muy arriba de todos los otros países del mundo”.

Desde cafeterías automatizadas hasta fábricas inteligentes, la tecnología avanza a gran velocidad. Y aunque para muchos visitantes esto parece el futuro, en ciudades como Shenzhen ya forma parte de la vida cotidiana. La inteligencia artificial, los sistemas automatizados y los desarrollos en robótica son parte de la estrategia con la que se busca aumentar productividad, eficiencia y competitividad internacional.

Para He Beibei, periodista que cubrió la cumbre en 2014, la ciudad “se ha convertido en un centro tecnológico, un centro de desarrollo económico no solamente de China, sino a nivel global. De ser una pequeña aldea pesquera a una ciudad cosmopolita con tantas tecnologías avanzadas”.

Robótica ante el desafío demográfico

Empresas desarrollan robots capaces de asistir a personas, interactuar con humanos e incluso realizar tareas industriales complejas. La automatización se ha convertido en prioridad para el gobierno chino, especialmente en medio del envejecimiento de la población. Actualmente, China es uno de los países que más robots industriales instala en el mundo y también lidera el crecimiento del mercado de robots humanoides.

Evan Yao, vicepresidente de Engine AI Robotics Technology Co., presentó uno de sus modelos destacados: “Nuestro robot amigo se llama T800. El T800 mide 1 metro 74 centímetros de altura y pesa 75 kilos. Esta versión disponible tiene manos, así que tenemos cuatro versiones diferentes. En cuanto al precio internacional va desde los 49.000 hasta unos 80.000 dólares. Este tipo es bastante potente. Las rodillas, es decir, una de las articulaciones, tienen 450 Newton metros, así que es muy potente. De hecho, es más potente que un coche”.

La ruta de CNN Chile continuó en Guangzhou, también conocida históricamente como Cantón, una de las ciudades comerciales más importantes del sur del gigante asiático y hogar de la famosa Feria de Cantón, considerada la feria de importación y exportación más grande del país. Miles de empresarios de distintas partes del mundo llegan hasta aquí para concretar negocios y conocer las últimas tendencias de la industria china.

Erwin, residente en el país, destaca que “tú puedes encontrar productos muy fácilmente, productos que no encontrarías en otra parte del mundo. También no solo la disponibilidad de nuevos productos e innovaciones, sino también del precio accesible que hay por estas innovaciones”.

Guangzhou combina tradición y modernidad. Rascacielos, centros financieros y tecnología conviven con mercados tradicionales, templos y una identidad cultural profundamente marcada por la historia cantonesa. La ciudad forma parte del llamado Gran Área de la Bahía, un megaproyecto económico impulsado por China para conectar Hong Kong, Macao y las principales ciudades industriales del sur del país.

Mientras Beijing se llena de turistas vestidos con Hanfu, la vestimenta tradicional china, y las ciudades avanzan hacia un futuro automatizado, China intenta mostrar dos caras de un mismo país: innovación y herencia cultural. Una mezcla que será parte del mensaje que buscará transmitir al mundo durante la próxima APEC 2026.