Diputado Javier Olivares (PDG) anuncia querella criminal tras agresión en club deportivo amateur de Olmué

Este lunes, el diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, anunció que presentará una querella contra los presuntos responsables de la agresión que sufrió junto a un asesor en el Club Deportivo Montevideo de Olmué, en la región de Valparaíso.

“Ya hicimos toda la declaración que nos correspondía como cualquier chileno y vamos a esperar, como cualquier chileno también, que las cosas funcionen y que, de una vez por todas, estas personas puedan ser detenidas”, detalló.

Respecto a los hechos ocurridos el sábado pasado, cuando fue atacado con golpes de puño y patadas por un grupo de sujetos, valoró la condena transversal al episodio.

“Más allá de las diferencias políticas, lo relevante hoy es que estamos unidos en que nadie tiene el derecho de atacar a otra persona por su pensamiento político, por su forma de vestir o por su forma de expresarse”, destacó.}

Los hechos

El parlamentario del PDG, según reportó La Tercera, descartó haber concurrido al lugar bajo los efectos del alcohol y aclaró que estuvo solo unos minutos en el recinto.

“Es imposible que digan que yo llegué tomado, que yo llegué a las 2 de la mañana. Primero, yo no tomo, por tanto eso está claro: no bebo alcohol. Segundo, no llegué a las 2 de la mañana, llegamos a las 2:20 y además está todo en video”, afirmó.

En esa línea, aclaró que en dicha instancia no estableció diálogo con nadie y que “no se gritó ninguna consigna política de mi parte hacia nadie”.