Pérez Mackenna llama a empresarios de India a invertir en Chile y anuncia que negociar nuevo TLC es una “prioridad estratégica”

El canciller Francisco Pérez Mackenna encabezó este lunes un encuentro con empresarios indios en Nueva Delhi, en el marco de una misión comercial organizada por Sofofa, ProChile y la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria de India (ASSOCHAM), la organización empresarial más antigua del país asiático con una red de más de 450.000 miembros.

El objetivo del viaje del ministro de Relaciones Exteriores consistió en impulsar la compra de productos chilenos e invitar a India a invertir en Chile.

El canciller abrió su presentación poniendo en perspectiva el tamaño del mercado al que Chile apunta. India tiene 1.400 millones de habitantes, con una clase media emergente de más de 400 millones de personas y un PIB equivalente a 11 veces el chileno.

A eso se suma una economía que crece a más del 6% anual, lo que convierte al país en uno de los mercados más dinámicos del mundo.

¿Por qué invitar al empresariado de la India?

El ministro conectó directamente la misión con el nuevo escenario tecnológico global. Argumentó que el auge de la inteligencia artificial eleva la demanda de minerales como el cobre y el litio, precisamente los dos productos en los que Chile es potencia mundial, y que India será uno de los países donde esa tecnología tendrá mayor desarrollo.

En ese contexto, avanzar en un nuevo acuerdo comercial bilateral no es solo una oportunidad económica, sino, según sus palabras, “una prioridad estratégica nacional”.

“Hemos venido a este país en un momento crucial, en donde en el mundo se desarrolla una nueva tecnología, la inteligencia artificial. Esa tecnología nos liga y nos lleva de vuelta a Chile por precisamente nuestra gran participación en minerales como el cobre y el litio. Y es en este país donde la IA va a tener un desarrollo muy significativo”, sostuvo.

El comercio entre Chile e India creció 44%

El comercio bilateral entre Chile e India creció un 44% en el último año, superando los US$ 5.600 millones, y el país asiático se posicionó en 2026 como el cuarto destino de exportaciones chilenas en el mundo, detrás de China, Estados Unidos y Japón.

Los sectores con mayor potencial de crecimiento incluyen minería, frutas, alimentos y vinos, rubros todos representados en la delegación empresarial que acompañó al canciller.

“Nuestra invitación es simple: elijan a Chile como su plataforma en Sudamérica y como un socio confiable para las próximas décadas”, afirmó el ministro ante los empresarios.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, subrayó la importancia estratégica de estos encuentros para la política de diversificación comercial del país.

Al encuentro asistió también el secretario de Comercio indio, Rajesh Agarwal, y la delegación chilena incluyó a representantes de Sofofa, Vinos de Chile, Frutas de Chile, ChileAlimentos, AquaChile y CMPC.

Este martes, el canciller expondrá además en el encuentro anual de la Confederación de Industria de India, donde Chile buscará consolidar el mensaje de que es el socio natural del país asiático en Sudamérica.