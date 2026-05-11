Vin Diesel anuncia serie de “Fast & Furious”: “Nos hemos dado cuenta de que los fans querían más”

Variety reveló este lunes que se está trabajando en una nueva entrega del universo de Rápidos y Furiosos; se trata de una serie que será producida por Universal Television.

El anuncio fue hecho por el actor y productor Vin Diesel —quien da vida a uno de los personajes entrañables de la saga, Dominic Toretto— durante la presentación Upfront 2026 de NBCUniversal.

“Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans han querido más (…). Querían que expandiéramos a los personajes clásicos y sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que entremos en el espacio televisivo que Fallon domina”, expuso Diesel en el evento.

Según el protagonista del filme de acción, tuvo “que esperar hasta que fuera el momento adecuado… y ese momento llegó cuando Donna Langley comenzó a supervisarlo todo, porque ahí fue cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional y lo que nos hace sentir a todos como una familia, estarían protegidos en el ámbito televisivo”.

Fue en esa línea que reveló la noticia que emocionará a los fanáticos de la saga: “Peacock lanzará cuatro series del universo de Rápidos y Furiosos“.

Pese a que el actor anunció cuatro nuevas series del universo, solo está confirmada una por el momento, mientras que las otras están en diversas etapas de desarrollo, según consignó el medio antes citado.

Diesel no reveló la trama de la nueva serie, pero aseguró que “honrará” el legado de las películas.

¿Qué se sabe hasta el momento?

Universal Television está a cargo de la producción de la nueva entrega, que contará con el actor como productor ejecutivo, al igual que con Sam Vincent, Neal Moritz, Pavun Shetty, Jeff Kirschenbaum y Chris Morgan.

Además, el episodio piloto será escrito por los co-showrunners y productores ejecutivos Mike Daniels y Wolfe Coleman, quienes produjeron Las sombras del crimen.

Este miércoles 13 de mayo, en el Festival de Cine de Cannes, se celebrará el 25º aniversario de la saga, la cual ha recaudado más de US$7 mil millones desde el estreno de su primera película en 2001.