Reportan cifra récord de escaleras mecánicas y ascensores dañados en el Metro de Santiago: Línea 5 es la más afectada

Metro de Santiago se ha consolidado como uno de los servicios de transporte favoritos de la capital, con más de 661 millones de personas que usaron la red en 2025, lo que significó un aumento del 3,2% en comparación con el 2024.

En las últimas semanas, usuarios en redes sociales han reportado un drástico aumento de la afluencia, además de problemas en diversas estaciones. En las denuncias se acusan principalmente fallas en escaleras mecánicas y ascensores.

Este mismo lunes se reportó que al menos cinco personas quedaron atrapadas en un ascensor de la estación Manquehue, de la Línea 1. Según informó Radio Biobío, personal de Bomberos concurrió al lugar para rescatar a las personas.

Denuncian fallas en ascensores y escaleras mecánicas

En el último tiempo, los equipos de la empresa (como ascensores y escaleras) se han visto perjudicados por este aumento de flujo. Esto según denunció a La Tercera Ariel López, ingeniero en Transporte y Tránsito de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), quien trabajó como consultor del Ministerio de Transportes.

A través de su plataforma, que monitorea el estado de los ascensores y escaleras mecánicas en tiempo real, López reveló que abril fue el mes en que se registró la cifra más alta de equipos dañados en 2026: Durante el miércoles 29 de abril, Metro presentó en total 31 escaleras mecánicas fuera de servicio y, a inicios de abril, registró 40 ascensores dañados.

El experto destacó el caso de la Línea 5, en especial de la estación Monte Tabor, que tiene una escalera mecánica que no funciona desde hace 56 días y un ascensor averiado desde hace 11 días. Otras estaciones perjudicadas son Gruta de Lourdes y Santa Ana, cuyos equipos no han funcionado bien desde hace 32 días.

⚠️ ¡Recuerda! El ascensor de salida D en U. de Chile (Paseo Serrano) no se encuentra disponible por trabajos de renovación. Si necesitas apoyo, acércate a nuestro personal de estación o pide asistencia llamando al 800 540 800. pic.twitter.com/EuHAsjKkBu — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 9, 2026

El experto también advirtió al citado medio que este no es el único problema que ha presentado Metro durante este año, ya que a esto se le suma la implementación del Pago Ágil, sistema en el que se han detectado percances, según reportaron desde el mismo ministerio de Transportes.

“Debe ponerse atención en los errores, porque el sistema internamente genera fallos: hay tarjetas que tienen saldo y deben colocarse varias veces dando error hasta que al final cobra. Eso no es problema de la tarjeta o del saldo, sino del sistema interno que tiene Metro con su proveedor tecnológico. Estos errores generan desconfianza y molestias en los pasajeros”, detalló.

¿A qué se debe el mal funcionamiento de los ascensores y escaleras mecánicas?

López explicó que el mal funcionamiento de los equipos es causado por el “aumento de usuarios, así como por la falta de mantenimiento, ya que en abril las empresas de mantenimiento aún no estaban adjudicadas, lo que agravó el problema”.

A esto agregó otros factores externos, como “las lluvias y la sobrecarga por vendedores ambulantes, que también afectan, y cuando una escalera está dañada, más gente usa el ascensor, perjudicando a quienes realmente lo necesitan”.

Desde Metro de Santiago aseguraron al medio antes citado que los equipos reciben mantenimientos técnicos de forma diaria, durante el día y la noche.

Además, especificaron que “lamentablemente, el 47 % de las incidencias en el transporte vertical se asocia al mal uso de ascensores y escaleras mecánicas, por lo que la empresa desarrolla campañas permanentes de concientización para promover su uso correcto y seguro”.