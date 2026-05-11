Freeport-McMoRan en Chile Day por inversión de US$ 7.500 millones: “Llevamos 30 años en Chile y queremos seguir por 40 años más”

En el marco del Chile Day 2026, que tuvo su segunda jornada este lunes en Toronto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó cómo ha aumentado la cantidad de inversión proyectada en Chile y el primer proyecto que destacó es la inversión de US$ 7.500 millones en la minera El Abra, donde el mayor porcentaje de la propiedad lo tiene Freeport-McMoRan.

El country manager de Freeport-McMoRan en Chile, Mario Larenas, conversó en Agenda Económica PM sobre los planes de expansión de Minera El Abra, la mayor inversión anunciada en el país durante 2026.

Freeport-McMoRan espera triplicar la producción de cobre de El Abra

La empresa, que lleva tres décadas operando en Chile, ingresó el 18 de marzo un estudio de impacto ambiental para sustentar una inversión de US$ 7.500 millones que le permitiría extender su operación por 40 años más y triplicar su producción de cobre.

El proyecto busca aumentar los niveles actuales de extracción de forma significativa. Larenas explicó que actualmente El Abra produce alrededor de 100.000 toneladas de cobre al año a través del proceso de lixiviación, y que la expansión permitiría agregar 300.000 toneladas anuales adicionales durante cuatro décadas.

“Con esto tendríamos una producción incremental por 40 años de alrededor de 300.000 toneladas más, lo que situaría al Abra como uno de los importantes yacimientos mineros, lo que obviamente es muy bueno para nosotros como compañía, pero también es muy bueno como país”, afirmó.

Proceso de evaluación ambiental tardaría tres años

Para que esa inversión se materialice, el proyecto debe pasar el proceso de evaluación ambiental y obtener los permisos sectoriales correspondientes. En esa línea indicó que el cronograma interno de la empresa contempla tres años para completar ese proceso.

“Nosotros tenemos en nuestro cronograma tres años, pero lógicamente somos optimistas de que, ojalá manteniendo todos los estándares que corresponden, podamos obtenerlos en un tiempo más razonable”, señaló.

En esa línea, fue enfático en que la confianza de Freeport-McMoRan en Chile no depende de una administración en particular, sino de la solidez de sus instituciones: “Confiamos plenamente en la institucionalidad de Chile y sabemos de la seriedad en general de todos los organismos públicos y, por lo tanto, estamos muy contentos y esperanzados de poder tener un muy buen proceso”.

La relación con el Gobierno y Codelco

En ese mismo sentido, descartó que los cambios en la dirección de Codelco, socio de Freeport-McMoRan en El Abra, afecten los planes de inversión: “El Abra es el más antiguo ejemplo de alianza público-privada. Nosotros nos sentimos muy orgullosos. Siempre hemos contado con el respaldo de nuestros socios”.

Asimismo, destacó positivamente que el Comité de Ministros de Evaluación Ambiental haya aprobado en pocas semanas una serie de proyectos de energía renovable, algo que considera clave para la operación minera, dado que el sector es uno de los principales demandantes de energía limpia en el país.

Competitividad y proyecciones

Sobre la competitividad de Chile frente a otros distritos mineros relevantes como Perú, Australia o Canadá, Larenas entregó una lectura optimista que contrasta con la autocrítica habitual del debate local: “Yo creo que nosotros en Chile nos miramos peor a cómo nos ven afuera, en general. Creo que existe una valoración muy importante en la institucionalidad que nosotros tenemos”.

Para el ejecutivo, Chile ha sido, es y seguirá siendo un actor minero relevante a nivel global, y las condiciones están dadas para que eso continúe. Aunque reconoció que la competitividad en costos es un factor que la empresa monitoreará de cerca durante el proceso de evaluación ambiental antes de tomar la decisión final de inversión.

Respecto al precio del cobre y las proyecciones de mercado, Larenas declinó hacer estimaciones. Sin embargo, destacó el rol estratégico que el metal rojo juega en la transición energética global, lo que a su juicio sustenta un futuro promisorio para el sector más allá de las fluctuaciones de corto plazo: “Más allá de los precios, vemos con mucho optimismo el futuro”.