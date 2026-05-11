Alcaldes entregan carta al Presidente Kast en rechazo a los recortes presupuestarios en salud

En el marco de los dos meses de mandato del Presidente José Antonio Kast, alcaldes de oposición e independientes entregaron una carta al Ejecutivo en rechazo a los recortes presupuestarios en salud.

Cerca de 15 jefes municipales llegaron hasta La Moneda con el objetivo de visibilizar su preocupación por la situación en materia de salud, especialmente en el eje de la atención primaria.

El alcalde subrogante de Lo Espejo y miembro de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Felipe Droguett, manifestó que “estamos exigiendo al gobierno que no existan recortes a la salud primaria. No queremos que se terminen programas para adultos mayores, para la prevención del suicidio y para las personas con discapacidad. Queremos fortalecer y no desmantelar la salud primaria”.

Por su parte, el alcalde de San Ramón y también miembro de la Comisión de Salud, Gustavo Toro, indicó que “queremos que el gobierno pueda entender los dolores de nuestras comunas. Es imposible que se puedan descontinuar los programas, porque le hace un daño tremendo a la comunidad. Creemos que bajar los costos en salud es dañar directamente a la clase más vulnerable”.

CCabe mencionar que el escrito fue firmado por las autoridades municipales Javiera Reyes (Lo Espejo), Karina Delfino (Quinta Normal), Paulina Bobadilla (Quilicura), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Christopher White (San Bernardo), Gustavo Toro (San Ramón), Joel Olmos (La Cisterna), Manuel Zúñiga (El Bosque), Cristóbal Labra (San Joaquín), Jaime Escudero (Pirque), Fares Jadue (Recoleta), Matías Toledo (Puente Alto), Zandra Maulen (El Monte), Luis Astudillo (Pedro Aguirre Cerda) y Sebastián Rosas (Talagante).