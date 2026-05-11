Conflicto en Medio Oriente: ¿Por qué están estancadas las conversaciones entre Irán y Estados Unidos?

(CNN) – El estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se debe a prioridades diferentes: el presidente de EE.UU., Donald Trump, busca lo que un analista describió como un triunfo “rápido y fácil” que incluya concesiones inmediatas sobre el programa nuclear de Irán, mientras que Teherán está decidido a retrasar esas exigencias y obtener primero sus propias concesiones.

En una de sus propuestas, Irán ha planteado un enfoque escalonado y por fases para las negociaciones, con las etapas iniciales centradas en declarar el fin de la guerra en todos los frentes, levantar las sanciones y poner fin a cualquier bloqueo naval estadounidense, mientras que se posponen para etapas posteriores las conversaciones sobre su programa nuclear.

Trump, sin embargo, ha exigido que Irán detenga formalmente su programa nuclear durante un período definido —al parecer, los funcionarios estadounidenses quieren al menos 10 años— y entregue sus existencias actuales, estimadas en 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido.

“Hay un choque de percepciones”, dijo Sanam Vakil, directora del Programa de Medio Oriente y Norte de África del grupo de reflexión Chatham House, con sede en Londres. “Estamos en un punto muerto porque el presidente Trump no entiende por qué estos tipos no están llegando a un acuerdo para salvarse”.

“No le darán concesiones al inicio del acuerdo porque no confían en él”, dijo Vakil, y añadió que los iraníes han sido “personalmente perjudicados por él”.