Ministra Sedini acusa al Partido Comunista de “sabotaje legislativo”: “No pueden dar cátedra de Democracia”

La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, se sumó este lunes a la ofensiva del Presidente José Antonio Kast contra el Partido Comunista.

En una vocería desde La Moneda, la portavoz cuestionó al timonel comunista, Lautaro Carmona, por criticar al Mandatario. “Hay una oposición que prefiere el sabotaje legislativo y la movilización en las calles para hacer presiones” , afirmó Sedini.

Críticas a militantes del PC

La ministra fue más allá y sentenció: “El Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie” . Recordó casos de militantes de las Juventudes Comunistas involucrados en episodios de violencia contra autoridades, así como un senador querellado por calumnias. “Esa no es la forma de hacer política” , agregó, según reportó La Tercera.

El Presidente Kast había acusado al PC de buscar “agitar las calles” tras un llamado de la diputada Lorena Pizarro. La vocera defendió que el Congreso es el espacio para el diálogo democrático y que desconocerlo equivale a atacar las instituciones. El PC, por su parte, replicó que el Mandatario hace “un uso abusivo de su condición”.