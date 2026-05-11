Ley Uber: Senadores expresan preocupación por reingreso del nuevo reglamento

El senador Fidel Espinoza (PS) expresó su preocupación por el reingreso del nuevo reglamento que regula a las empresas de aplicaciones de transporte, más conocida como Ley Uber.

En la Comisión de Transportes, el parlamentario entregó detalles sobre una carta enviada por un grupo de senadores de oposición al ministro de Transportes, Louis de Grange.

La misiva fue suscrita por las senadoras Danisa Astudillo, Paulina Vodanovic, Loreto Carvajal y los senadores Iván Flores, Alfonso de Urresti y Gastón Saavedra, entre otros.

Así, dijo que de acuerdo a la información publicada en el sitio web del Gobierno, “el reglamento busca la ‘reducción de barreras de entrada, flexibilización de la operación y evitar efectos negativos en el empleo‘”.

Y “más adelante se señala que el nuevo reglamento establece un máximo de 5 años de antigüedad para la primera inscripción, a diferencia del anterior, que indicaba un máximo de 1 año y, además, se eliminan los requisitos relacionados con la cilindrada y la potencia del motor”.

Con todo, la carta plantea que hay al menos dos “principales riesgos visibles”.

El primero de ellos es “una saturación vehicular que incrementará la congestión y la contaminación ambiental ya existente en varias regiones”, mientras que el segundo es el “riesgo de ocurrencia de accidentes con mayores daños materiales y mayores riesgos para la integridad tanto de conductores como de pasajeros, por ejemplo, por la inclusión de vehículos que ni siquiera cuentan con airbags”.

De ese modo, los legisladores llamaron a revisar los puntos expuestos, que, además de provocar los peligros mencionados, también “pueden terminar lesionando el legítimo derecho de quienes hoy realizan actividades económicas en el sistema de transporte de pasajeros, especialmente en regiones”.