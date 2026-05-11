Festival de Cannes 2026 parte este martes: Fechas, películas, jurado, presencia chilena y datos clave del certamen

La 79° edición del Festival de Cannes comienza este martes 12 de mayo en Francia, con una programación que volverá a reunir a parte importante de la industria cinematográfica internacional en la Riviera Francesa.

El certamen se extenderá hasta el sábado 23 de mayo, día en que se anunciará la película ganadora de la Palma de Oro, el máximo reconocimiento del festival. Este año, 22 largometrajes integran la competencia oficial, según la selección publicada por la organización.

La película inaugural será The Electric Kiss, del director francés Pierre Salvadori.

El filme abrirá el festival fuera de competencia, es decir, no disputará la Palma de Oro. Se trata de una historia romántica ambientada en el París del período de entreguerras.

¿Qué es el Festival de Cannes y por qué importa?

El Festival de Cannes es considerado uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo.

Fue concebido en 1939 como una alternativa al Festival de Venecia, y desde 1946 se realiza de manera regular, con algunas interrupciones puntuales.

Además de su competencia oficial, Cannes funciona como una vitrina clave para películas que luego pueden llegar a otros festivales, salas de cine, plataformas de streaming y temporadas de premios.

De forma paralela, el festival alberga uno de los mercados cinematográficos más grandes del mundo, con más de 15 mil profesionales de la industria cada año.

¿Qué peliculas compiten en 2026?

La competencia oficial de Cannes 2026 incluye 22 películas.

Entre los nombres más reconocidos aparecen Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, James Gray, Hirokazu Kore-eda, Ryusuke Hamaguchi, Cristian Mungiu, Pawel Pawlikowski, László Nemes y Rodrigo Sorogoyen.

Las películas seleccionadas son:

A continuación, te presentamos la Selección Oficial del Festival de Cannes 2026.

En competencia

Película de apertura: La Vénus Électrique, de Pierre Salvadori — fuera de competencia

Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar

Parallel Tales, de Asghar Farhadi

A Woman’s Life, de Charline Bourgeois-Tacquet

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi

Coward, de Lukas Dhont

Das geträumte Abenteuer, de Valeska Grisebach

All of Sudden, de Hamaguchi Ryusuke

The Unknown, de Arthur Harari

Another Day, de Jeanne Herry

Sheep in the Box, de Kore-eda Hirokazu

Hope, de Na Hong-jin

Nagi Notes, de Fukada Koji

Gentle Monster, de Marie Kreutzer

Notre Salut, de Emmanuel Marre

Fjord, de Cristian Mungiu

The Birthday Party, de Léa Mysius

Moulin, de László Nemes

Fatherland, de Pawel Pawlikowski

The Man I Love, de Ira Sachs

El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen (The Beloved)

Minotaur, de Andrey Zvyagintsev

Una cierta mirada

Película de apertura: Teenage Sex and Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun

Elephants in the Fog, de Abinash Bikram Shah — ópera prima

Iron Boy, de Louis Clichy

Ben’imana, de Marie-Clémentine Dusabejambo — ópera prima

Congo Boy, de Rafiki Fariala

Club Kid, de Jordan Firstman — ópera prima

Uļa, de Viesturs Kairišs

La más dulce, de Laïla Marrakchi (Strawberries)

El deshielo, de Manuela Martelli (The Meltdown)

Siempre soy tu animal materno, de Valentina Maurel (Forever Your Maternal Animal)

Yesterday the Eye Didn’t Sleep, de Rakan Mayasi

I’ll Be Gone in June, de Katharina Rivilis — ópera prima

Words of Love, de Rudi Rosenberg

Everytime, de Sandra Wollner

All the Lovers in the Night, de Sode Yukiko

Fuera de competencia

La Bataille de Gaulle: L’Âge de Fer, de Antonin Baudry

Karma, de Guillaume Canet

Diamond, de Andy Garcia

L’Abandon, de Vincent Garenq

Crescendo, de Agnès Jaoui

Her Private Hell, de Nicolas Winding Refn

Proyecciones de medianoche

Full Phil, de Quentin Dupieux

Sanguine, de Marion Le Corroller — ópera prima

Roma Elastica, de Bertrand Mandico

Jim Queen, de Marco Nguyen y Nicolas Athané — ópera prima

Gun-Che, de Yeon Sang-ho (Colony)

Cannes Première

La Troisième Nuit, de Daniel Auteuil

The Match, de Juan Cabral y Santiago Franco

Kokurojo, de Kurosawa Kiyoshi (The Samurai and the Prisoner)

Heimsuchung, de Volker Schlöndorff (Visitation)

Propeller One-Way Night Coach, de John Travolta — ópera prima

Proyecciones especiales

Rehearsals for a Revolution, de Pegah Ahangarani — ópera prima

Les Matins Merveilleux, de Avril Besson — ópera prima

L’Affaire Marie-Claire, de Lauriane Escaffre y Yvo Muller

Avedon, de Ron Howard

Les Survivants du Che, de Christophe Dimitri Réveille — ópera prima

John Lennon : The Last Interview, de Steven Soderbergh

Cantona, de David Tryhorn y Ben Nicholas

¿Quiénes integrarán el jurado de Cannes 2026?

El jurado principal de Cannes 2026 será presidido por el director, guionista y productor surcoreano Park Chan-wook, reconocido por películas como Oldboy, The Handmaiden y Decision to Leave.

Esta última obtuvo el premio a mejor dirección en Cannes 2022, mientras que Oldboy ganó el Gran Premio del festival en 2004.

Junto a él, estarán la actriz y productora estadounidense Demi Moore; la actriz y productora irlandesa-etíope Ruth Negga; la directora y guionista belga Laura Wandel; la directora, guionista y editora china Chloé Zhao; el director y guionista chileno Diego Céspedes; el actor marfileño-estadounidense Isaach De Bankolé; el guionista escocés Paul Laverty; y el actor sueco Stellan Skarsgård.

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El grupo será el encargado de elegir a la ganadora de la Palma de Oro entre las 22 películas en competencia, y el anuncio se realizará durante la ceremonia de clausura, programada para el sábado 23 de mayo.

Este año, además, John Travolta presentará fuera de competencia Propeller One-Way Night Coach, su debut como director. La película está basada en un libro infantil publicado por el actor en 1997 y conecta con su interés por la aviación.

Además, Barbra Streisand y Peter Jackson, director de la trilogía de El señor de los anillos, recibirán la Palma de Oro honorífica por sus trayectorias.

Cannes también celebrará el 25° aniversario de The Fast and the Furious, la película de 2001 que dio origen a una de las franquicias más populares del cine de acción contemporáneo.