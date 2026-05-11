Festival de Cannes 2026 parte este martes: Fechas, películas, jurado, presencia chilena y datos clave del certamen

La 79° edición del Festival de Cannes comienza este martes 12 de mayo en Francia, con una programación que volverá a reunir a parte importante de la industria cinematográfica internacional en la Riviera Francesa.
El certamen se extenderá hasta el sábado 23 de mayo, día en que se anunciará la película ganadora de la Palma de Oro, el máximo reconocimiento del festival. Este año, 22 largometrajes integran la competencia oficial, según la selección publicada por la organización.
La película inaugural será The Electric Kiss, del director francés Pierre Salvadori.
El filme abrirá el festival fuera de competencia, es decir, no disputará la Palma de Oro. Se trata de una historia romántica ambientada en el París del período de entreguerras.
¿Qué es el Festival de Cannes y por qué importa?
El Festival de Cannes es considerado uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo.
Fue concebido en 1939 como una alternativa al Festival de Venecia, y desde 1946 se realiza de manera regular, con algunas interrupciones puntuales.
Además de su competencia oficial, Cannes funciona como una vitrina clave para películas que luego pueden llegar a otros festivales, salas de cine, plataformas de streaming y temporadas de premios.
De forma paralela, el festival alberga uno de los mercados cinematográficos más grandes del mundo, con más de 15 mil profesionales de la industria cada año.
¿Qué peliculas compiten en 2026?
La competencia oficial de Cannes 2026 incluye 22 películas.
Entre los nombres más reconocidos aparecen Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, James Gray, Hirokazu Kore-eda, Ryusuke Hamaguchi, Cristian Mungiu, Pawel Pawlikowski, László Nemes y Rodrigo Sorogoyen.
Las películas seleccionadas son:
A continuación, te presentamos la Selección Oficial del Festival de Cannes 2026.
En competencia
Película de apertura: La Vénus Électrique, de Pierre Salvadori — fuera de competencia
Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar
Parallel Tales, de Asghar Farhadi
A Woman’s Life, de Charline Bourgeois-Tacquet
La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi
Coward, de Lukas Dhont
Das geträumte Abenteuer, de Valeska Grisebach
All of Sudden, de Hamaguchi Ryusuke
The Unknown, de Arthur Harari
Another Day, de Jeanne Herry
Sheep in the Box, de Kore-eda Hirokazu
Hope, de Na Hong-jin
Nagi Notes, de Fukada Koji
Gentle Monster, de Marie Kreutzer
Notre Salut, de Emmanuel Marre
Fjord, de Cristian Mungiu
The Birthday Party, de Léa Mysius
Moulin, de László Nemes
Fatherland, de Pawel Pawlikowski
The Man I Love, de Ira Sachs
El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen (The Beloved)
Minotaur, de Andrey Zvyagintsev
Una cierta mirada
Película de apertura: Teenage Sex and Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun
Elephants in the Fog, de Abinash Bikram Shah — ópera prima
Iron Boy, de Louis Clichy
Ben’imana, de Marie-Clémentine Dusabejambo — ópera prima
Congo Boy, de Rafiki Fariala
Club Kid, de Jordan Firstman — ópera prima
Uļa, de Viesturs Kairišs
La más dulce, de Laïla Marrakchi (Strawberries)
El deshielo, de Manuela Martelli (The Meltdown)
Siempre soy tu animal materno, de Valentina Maurel (Forever Your Maternal Animal)
Yesterday the Eye Didn’t Sleep, de Rakan Mayasi
I’ll Be Gone in June, de Katharina Rivilis — ópera prima
Words of Love, de Rudi Rosenberg
Everytime, de Sandra Wollner
All the Lovers in the Night, de Sode Yukiko
Fuera de competencia
La Bataille de Gaulle: L’Âge de Fer, de Antonin Baudry
Karma, de Guillaume Canet
Diamond, de Andy Garcia
L’Abandon, de Vincent Garenq
Crescendo, de Agnès Jaoui
Her Private Hell, de Nicolas Winding Refn
Proyecciones de medianoche
Full Phil, de Quentin Dupieux
Sanguine, de Marion Le Corroller — ópera prima
Roma Elastica, de Bertrand Mandico
Jim Queen, de Marco Nguyen y Nicolas Athané — ópera prima
Gun-Che, de Yeon Sang-ho (Colony)
Cannes Première
La Troisième Nuit, de Daniel Auteuil
The Match, de Juan Cabral y Santiago Franco
Kokurojo, de Kurosawa Kiyoshi (The Samurai and the Prisoner)
Heimsuchung, de Volker Schlöndorff (Visitation)
Propeller One-Way Night Coach, de John Travolta — ópera prima
Proyecciones especiales
Rehearsals for a Revolution, de Pegah Ahangarani — ópera prima
Les Matins Merveilleux, de Avril Besson — ópera prima
L’Affaire Marie-Claire, de Lauriane Escaffre y Yvo Muller
Avedon, de Ron Howard
Les Survivants du Che, de Christophe Dimitri Réveille — ópera prima
John Lennon : The Last Interview, de Steven Soderbergh
Cantona, de David Tryhorn y Ben Nicholas
¿Quiénes integrarán el jurado de Cannes 2026?
El jurado principal de Cannes 2026 será presidido por el director, guionista y productor surcoreano Park Chan-wook, reconocido por películas como Oldboy, The Handmaiden y Decision to Leave.
Esta última obtuvo el premio a mejor dirección en Cannes 2022, mientras que Oldboy ganó el Gran Premio del festival en 2004.
Junto a él, estarán la actriz y productora estadounidense Demi Moore; la actriz y productora irlandesa-etíope Ruth Negga; la directora y guionista belga Laura Wandel; la directora, guionista y editora china Chloé Zhao; el director y guionista chileno Diego Céspedes; el actor marfileño-estadounidense Isaach De Bankolé; el guionista escocés Paul Laverty; y el actor sueco Stellan Skarsgård.
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El grupo será el encargado de elegir a la ganadora de la Palma de Oro entre las 22 películas en competencia, y el anuncio se realizará durante la ceremonia de clausura, programada para el sábado 23 de mayo.
Este año, además, John Travolta presentará fuera de competencia Propeller One-Way Night Coach, su debut como director. La película está basada en un libro infantil publicado por el actor en 1997 y conecta con su interés por la aviación.
Además, Barbra Streisand y Peter Jackson, director de la trilogía de El señor de los anillos, recibirán la Palma de Oro honorífica por sus trayectorias.
Cannes también celebrará el 25° aniversario de The Fast and the Furious, la película de 2001 que dio origen a una de las franquicias más populares del cine de acción contemporáneo.
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